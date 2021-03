La actriz Gal Gadot brilló en la alfombra roja de la 78a entrega anual de los Globos de Oro. La estrella de Wonder Woman 1984 fue el centro de atención cuando desfiló ante los fotógrafos.

Deslumbró ataviada con un minivestido blanco aperlado de Givenchy con mangas transparentes. Completó su look old Hollywood con joyería de diamantes de Tiffany & Co. y unas sandalias doradas de tacón con cintas finas cruzando sus pies.

Lució un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, rubor durazno, labios rojos, sombras doradas y amplias pestañas negras. Peinaron su cabellera negra en ondas perfectamente formadas detrás de su oreja.

Foto: EFE

Gal Gadot participó en la ceremonia de Beverly Hills para presentar el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera, el cual ganó Minari.

Gal Gadot está embarazada; espera su tercer hijo

Tras su elección de vestuario, algunos usuarios se preguntaron si Gal Gadot podría estar embarazada. Kristen Anderson-Lopez, compositora de Frozen, escribió: “Estoy muy seguro de que Gal Gadot puede estar embarazada” y otros comentaron lo mismo.

La estrella confirmó su embarazo este lunes con una publicación en sus redes sociales. “Aquí vamos de nuevo”. En la imagen, su esposo le toca el vientre mientras ella usa un vestido blanco.

Este es el tercer embarazo de Gal Gadot. Ya tiene dos hijas con Jaron Varsano: Maya, de tres años, y Alma, de nueve.

Lo cierto es que la actriz israelí lucía jovial. Siempre procura hábitos saludables y con su protagónico de Mujer Maravilla tuvo que ponerse en forma para realizar escenas de acción.

Como preparación para filmar Wonder Woman, Gal Gadot realizaba dos horas de gimnasio diario para mantenerse en forma para las escenas de acción. Aunque hacía cardio como parte de su rutina, prefería las series con pesas.

Además de las dos horas de gimnasio diarias, practicó escalada, boxeo, flexiones y surf de remo.

Pero la historia de Gal Gadot con el ejercicio se remonta a años atrás. Ha sido jugadora de basquetbol, bailarina de hip-hop, coronada Miss Israel en 2004 y sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como instructora de combate.

Hace poco, la celebridad confesó que estuvo a punto de dejar la actuación antes de protagonizar Wonder Woman.

Al publicar una fotografía tomada por Zack Snyder, el día que hizo las pruebas de cámara para Batman vs Superman, escribió:

“Vine a Los Ángeles durante 30 horas mientras filmaba una película en Tel Aviv. Pero quería tanto el papel de Wonder Woman que valió la pena el viaje. Siempre estaré agradecido con Zack por elegirme y creer que podría darle vida a Diana”, señaló.

En ese entonces, Gal Gadot no imaginaba el éxito que le depararía en el futuro y admitió que ver esa fotografía la puso nostálgica.

“También es una prueba de que todo sucede por una razón. Estaba a punto de dejar de actuar ... y luego sucedió esto”, agregó.

La estrella israelí estrenó Wonder Woman 1984 en la pasada Navidad y ahora se alista para protagonizar una nueva cinta de Cleopatra, dirigida por Patty Jenkins, con quien ya trabajó en las entregas de Mujer Maravilla.

