Gloria Trevi; qué tan rica es, fama y escándalos de la cantante mexicana

Gloria Trevi es uno de los tantos referentes de la música pop rock que tiene México y una de las principales artistas latinas que ha ganado fama a nivel internacional.

Desde que inició su carrera hace más de 40 años, se convirtió en un suceso. Según recuerda Billboard, la llegaron a apodar la Madonna mexicana

Carrera y vida de éxitos de Gloria Trevi

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz ganó popularidad en la década de los ochenta con su incursión en la música de género rock a través de la agrupación Boquitas Pintadas, pero fue hasta los noventa que su fama explotó por su propuesta músical que trascendía fronteras, voz, letras arriesgadas y estilo que imponía moda.

Tras la desintegración de Boquitas Pintadas y de la crisis económica que vivió la cantante, buscó a su productor y creador de la agrupación, Sergio Andrade, para que la volviera a lanzar como cantante solista.

Inició con covers de los Rolling Stones y J. Frank Wilson & The Cavaliers antes de su álbum debut que incluyó éxitos como Dr. Psiquiatra. Con sus siguientes trabajos musicales llegaron canciones como Pelo Suelto, Agárrate, Zapatos viejos y Con los ojos cerrados.

Incluso la cantante fue seleccionada como la reina del Festival de la Canción de Viña del Mar debido a su talento y trabajo en la industria con rotundo éxito.

Tras años de fama y éxitos en la radio, así como de polémicas por sus canciones y letras de su álbum Si me llevas contigo con letras de política, corrupción, crisis económicas, homosexualidad religiosa y suicidio, Trevi le puso pausa a su carrera y en 1996 firmó contratos con Televisa para hacer telenovelas y películas.

El declive: acusaciones de abuso y violación de menores

Su carrera hacia finales de los noventa se vio comprometida y en serios problemas por las acusaciones de maltrato, abusos y humillaciones de varias jóvenes que trabajaban con Sergio Andrade, su productor.

Poco después surgieron denuncias por delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores en contra de Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas, ex integrante de Boquitas pintadas, una de ellas por el caso Karina Yapor.

Luego de investigaciones, búsquedas de culpables y los primeros arrestos, Trevi fue detenida y trasladada al Centro de Readaptación Social de Chihuahua.

Casi cinco años después, en 2004 fue puesta en libertad debido a que no se encontraron evidencias suficientes que inculparan a Trevi por la corrupción y violación de menores.

El regreso… ¿triunfal? de Gloria Trevi

Tuvieron que pasar casi cuatro años después de su liberación para que Gloria regresara a la música.

2007 marcó su regresó con el álbum Una Rosa Blu; en él se incluyeron títulos que ayudaron a recolocar a Gloria como una de las cantantes favoritas de México: Psicofonía, Pruébamelo, El Favor de la Soledad y Cinco Minutos fueron algunas canciones número uno.

Si bien le costó volver como una grande, trabajó en ello durante años. “¿Cómo imaginé mi regreso? Bueno, soy Acuario. Soy una soñadora y lo vi como algo enorme”, cita Billboard.

En 2011 lanzó canciones que escribió en prisión, estas mismas rompieron récord y se colocaron dentro de los primeros cuatro lugares de las listas de Latin Pop Albums y Top Latin Albums de Billboard.

“Estaba en el agujero más oscuro de toda mi vida. Me sentí juzgada, castigada, difamada y mi familia sufría porque yo estaba en medio de un gran escándalo. Recibía cartas de admiradores que me conmovían y me recordaban que todavía existían buenas personas. Todo lo que se dijo sobre mí [en la prensa] fue horrible, pero mis fanáticos aún me defendieron”, recordó La Trevi en una reciente entrevista con Billboard hecha antes del inicio de su última gira.

Actualmente vive Isla Divina Tour, una de sus más grandes y lucrativas giras por Estados Unidos, la cual inició tras una serie de conciertos en México con ventas totales.

Con la gira celebra un 13° álbum de estudio titulado de la misma forma. Además planea lanzar una serie biográfica sobre su polémica vida bajo la producción de Carla Estrada.

¿Gloria Trevi es millonaria? ¿Cuál es su fortuna?

Debido a su larga trayectoria e incursión en la música, actuación, producción y presentadora, a la fecha Gloria Trevi tiene una fortuna de hasta $40 millones de dólares, según sugieren estimaciones del portal Celebrity Net Worth.

Gran parte de esta cifra ha sido generada por sus más de 20 millones de álbumes vendidos en México, varios países latinoamericanos, en Europa y Estados Unidos, principalmente