Heidi Klum destila glamour con catsuit rojo tras arrasar con disfraz en Halloween

Luego de coronarse de nuevo como la reina del Halloween con su impactante disfraz de gusano, Heidi Klum regresó a la normalidad e hizo una aparición estelar en una alfombra roja.

La celebridad, de 49 años, posó frente a las cámaras presentes en las grabaciones del programa America's Got Talent: All-Stars. Hizo alarde de su conservada figura en un look rojo de prominente escote.

Vistió un catsuit rojo brillante sin mangas, con escote en V y corte holgado en las piernas; la prenda contó con un cinturón de la misma tela y hebilla dorada y cierre debajo del escote.

Combinó el look con un par de sandalias de plataforma doradas, anillos de oro en ambas manos y pendientes a juego.

Foto: AFP

Su cabellera se lució peina de lado con flequillo y mechones ondulados, mientras su rostro se vio definido con una base que le dio efecto de porcelana, blush rosado, largas pestañas negras con rímel, sombras oscuras y doradas, así como labial nude.

Posó sonriente frente a las cámaras sola y después se unió a su compañero Terry Crews, presentador del programa donde Klum es jueza.

La alfombra roja de America's Got Talent: All-Stars significó la primera aparición de la modelo alemana luego de causar sensación por el disfraz de gusano que usó en su fiesta de Halloween en Manhattan.

La modelo lleva 21 años causando revuelo por los disfraces que prepara con cuidado y creatividad por meses antes de la esperada fecha.

En una entrevista con Vogue, Heidi reveló que su plan de vestir de gusano surgió hace dos años y que a mediados de este año comenzó a crear el disfraz junto al maquillador nominado al Oscar Mike Marino y su equipo de 15 Prosthetic Renaissance.

“No importa cuán locas sean mis ideas, Mike las hace realidad. Lo llamé y le dije: ‘Hazme un gusano’. Y él dijo: ‘¡¿Eh?!’ Inicialmente no quería hacerlo y siguió animándome a pensar en una nueva idea. Sin embargo, yo no soy así. Cuando me enamoro de una idea, no quiero dar vueltas”, dijo la estrella en entrevista con la revista.

Además de su protagónico en Halloween, Heidi Klum recientemente acaparó la atención mediática debido a una sesión fotográfica en lencería que hizo junto a su hija de 18 años.

Los críticos de moda y líderes de opinión criticaron la sesión señalando que Heidi le dio un toque “incestuoso” al besar a su hija, ambas con un mínimo de ropa, mientras que otros dijeron que Heidi intentó “hermanarse” con su hija sólo para "exhibirse de manera provocativa".

Klum no se pronunció al respecto y evadió las críticas compartiendo tomas de la sesión fotográfica en sus redes sociales, aunque desactivó los comentarios para evitar ser atacada por los internautas.