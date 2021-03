Hija de Demi Moore destila glamour con shorts y crop top

Rumer Willis, la hija que comparten los actores Demi Moore y Bruce Willis, fue captada en calles de Los Ángeles haciendo alarde de su trabajada figura con un conjunto nude.

La celebridad de 32 años fue captada por los paparazzis haciendo recados por calles de West Hollywood ataviada con un look casual, pero glamoroso, ideal para hacer ejercicio.

El conjunto estuvo compuesto por shorts bikers de tela acanalada en color nude a juego con un crop top del mismo material con escote en V y finos tirantes.

Bajo esta prenda, Rumer agregó una playera blanca de cuello circular más alto, además de un abrigo de tela polar marrón con estampados verdes.

Añadió sandalias de correa amarillas de Birkenstock, un par de calcetines altos blanco con rosa, y un cubrebocas dorado para atender las medidas sanitarias del estado en contra del coronavirus.

Foto: The Grosby Group

Supo combinar el look deportivo con lo casual y el glamour, ya que utilizó varias cadenas de oro sobre el cuello, anillos, pequeños pendientes circulares y un bolso de cuero negro.

Lució una apariencia al natural al no llevar maquillaje en el rostro y su cabello peinado con trenzas y mechones ondulados.

Su aparición en público se produce después de haberse sincerado en redes sociales sobre su ansiedad y la forma en que lidia con ella.

“A veces siento que me estoy muriendo me dan nauseas y mi corazón no se muestra”, dijo en sus stories de Instagram.

“Pero me di cuenta de que lo peor que puedo hacer es intentar luchar contra eso o resistirme. Tengo que controlarme cuando me encuentro concentrándome en desear que sea de alguna manera diferente”, añadió.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre su salud mental y sobriedad.

El año pasado dijo que había estado aprendiendo sobre la bondad autodirigida, en derribar las críticas y en la autoaceptación, incluso reveló que tenía al menos cuatro años sobria.

“Es tan fácil dejar que la profecía negativa autocumplida del fracaso o la indignidad empañe la verdad real sobre quiénes somos todos en un nivel básico", dijo.

“He trabajado incansablemente desde que era una niña para amarme a mí misma, amar mi cuerpo, mi rostro. No permitir que los comentarios negativos de otros sobre cómo me veo afecten el valor que tengo para mí”, añadió.

Aunque los padres de la celebridad son leyendas en Hollywood, Rumer ha conseguido su fama por sí misma, gracias a su talento y carisma.

Comenzó en la industria de la actuación en 1995 en la película Now and Then, en 1996 actuó junto a su madre en Striptease.

En su currículum cuenta con participaciones en otras producciones como The Dairy of Preston Plummer, Hello Again, Die Hard, CSI: NY, 90210, Pretty Little Lies y Empire.

Recientemente trabajó como modelo y embajadora de la marca de lencería de Kim Kardashian, Skims.

