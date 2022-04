Hija de Demi Moore luce su short más diminuto en calles de California

Rumer Willis demostró que puede lucir glamorosa con un atuendo deportivo muy sencillo. La hija de Demi Moore y Bruce Willis fue captada por paparazzis cuando asistía a un supermercado en Los Ángeles, California.

Deslumbró ataviada con un diminuto short azul y un crop top blanco de tirantes al estilo braless. Usó gafas para protegerse del sol y un bolso negro con el que aumentó el glamour.

La estrella de 33 años empujaba su carrito de compras y presumió su figura esbelta. Dejó su rostro sin maquillaje y suelta su cabellera pelirroja rizada.

Foto: Grosby Group

Su último avistamiento se produce después de que se diera a conocer que su padre, Bruce Willis, se retira de la actuación porque padece afasia, una condición cerebral que deteriora las habilidades cognitivas y del habla.

Una fuente le dijo a la revista People que su familia está “haciendo todo lo que puede” por él y “se han unido para ayudarlo a hacer frente a lo que está por venir”.

El tabloide Daily Mail dice que aunque la causa raíz de la afasia de Bruce Willis no se ha hecho pública, algunos de sus seres queridos creen que su condición puede estar relacionada con una lesión en la cabeza que supuestamente sufrió en el set de Tears Of The Sun en 2002.

Rumer Willis hizo evidente el apoyo a su padre al publicar diferentes fotografías en su cuenta de Instagram.

En uno de los mensajes escribió: “Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidas por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos agradecer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él”. El mensaje también estaba firmado por sus hermanas Scout y Tallulah.

Rumer Willis hizo su debut cinematográfico en 1995 en Now and Then. Al año siguiente, apareció con Demi Moore en Striptease. Aunque tener padres famosos le abrió las puertas al mundo de la farándula, también vivió un momento de inestabilidad.

La actriz confesó hace unos años que su amor platónico era Ashton Kutcher y tuvo que desprenderse de él cuando se enteró que estaba saliendo con su madre. Después dijo que fue “un buen padrastro”.

La joven estrella es abierta con sus seguidores sobre su lucha por la sobriedad, la ansiedad y lo que llama su “viaje hacia la autoaceptación y el amor propio”.

Hace unos meses dijo a sus seguidores de redes sociales que ha trabajado en derribar muros “de la voz del ego que constantemente te ataca con juicio. Puede ser extremadamente desafiante”, anotó.

