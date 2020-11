Hija de Demi Moore presume figura de ‘infarto’ con microshort en LA

Rumer Willis, la hija que comparten los actores Demi Moore y Bruce Willis, fue captada en calles de Los Ángeles haciendo alarde de su trabajada figura.

La actriz de 32 años fue vista por los paparazzis visitando un salón de uñas en Hollywood ataviada con un look casual, pero glamuroso que atrajo la atención de propios y extraños.

Lució una camiseta negra con el rostro animado estampado de David Bowie a juego con un diminuto short negro de cintura alta que ayudó a resaltar sus tonificadas piernas, resultado de horas en el gimnasio y estrictas dietas.

Añadió un par de botas vaqueras verdes seco con detalles beige y rojizos; un bolso negro con beige, además de un cubrebocas naranja para atender a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno californiano.

Mostró una apariencia sencilla al llevar su cabello con estilo húmedo peinado de lado en rizos y su rostro con escaso maquillaje.

Foto: The Grosby Group

Su reciente aparición en público sucede después de haber participado en un evento de beneficio político durante Halloween con celebridades como Janet Weiss, Nell Campbell y Rosario Dawson.

El evento llamado Rocky Horror Picture Show se celebró en línea y recaudó $775 mil dólares para los demócratas de Wisconsin y contó con la participación de otros famosos como Wilmer Valderrama, Eiza González, Rachel Bloom, Seth Green, Jason Alexander, entre otros.

Aunque los padres de la celebridad son leyendas en Hollywood, Rumer ha conseguido su fama por sí misma, gracias a su talento y carisma.

Comenzó en la industria de la actuación en 1995 en la película Now and Then, en 1996 actuó junto a su madre en Striptease.

En su currículum cuenta con participaciones en otras producciones como The Dairy of Preston Plummer, Hello Again y Die Hard.

Ha tenido participaciones recurrentes en series como CSI: NY, 90210, Pretty Little Lies y Empire.

En recientes fechas, Rumer ha trabajado con la marca de lencería de Kim Kardashian, Skims, y se ha convertido en una de sus embajadoras; también se ha aliado con marcas de bañadores y fotógrafos de alto perfil para ser su musa principal al igual que su medio de publicidad.

MA

