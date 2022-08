Hija de Demi Moore se quita la blusa y posa "libre" en su cumpleaños

Rumer Willis cumplió 34 años el pasado 16 de agosto y para celebrar subió una fotografía en topless a su cuenta de Instagram.

La actriz se quitó la blusa y posó de espaldas a la cámara ataviada con jeans a la cintura. Dejó a la vista su espalda torneada mientras su cabellera lacia y pelirroja caía suavemente con el viento. “Me siento agradecida, afortunada e increíblemente feliz”, escribió y sumó más de 15,000 reacciones.

Su madre, Demi Moore, la felicitó con un tierno mensaje en redes sociales: “Mi dulce Rumer. ¡Feliz cumpleaños mi ángel! Ya que te has convertido en esta mujer elegante, hermosa, femenina, inteligente, conmovedora, creativa y talentosa, sé que siempre serás mi niña. Te amo y te deseo el mejor año”.

La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis es la estrella de la portada más reciente de la revista The House Magazine por lo que realizó una sesión de fotos para cubrir las páginas. Para algunas imágenes posó con un bikini colorido tejido y para otras deslumbró con un vestido bordado y repleto de flores.

Rumer Willis fue nombrada ícono estadounidense. Habló de su proyecto de Rumer Has It, una página donde recomienda sus productos favoritos de skin care, cuidado personal y todo lo relacionado con el bienestar. Ella lo define como una defensa a la exploración del placer y rutinas de cuidado para que cada quien descubra lo que les emociona y hace sentir bien.

“Quiero ayudar a las personas a descubrir una manera de cuidarse a sí mismas que se sienta embriagadora y deliciosa. Yo encuentro delicia y placer en volver a casa y mi casa huele como a mí me gusta gracias a mis velas favoritas y puedo tomarme un tiempo en la noche para cuidar mi cuerpo y mi piel con todas mis pociones y aceites. Se trata de crear rituales que te alimenten. Y quiero ayudar a otros a encontrar eso también”, dijo.

La estrella también encuentra emoción al compartir con sus seguidores sesiones de piano a través de Instagram Live, las ha llamado Late Night Piano Series.

Si bien Rumer atraviesa un momento difícil por la afasia de su padre, Bruce Willis, trata de mantener una actitud positiva ante la vida.

Rumer Willis hizo su debut cinematográfico en 1995 en Now and Then. Al año siguiente, apareció con Demi Moore en Striptease. Aunque tener padres famosos le abrió las puertas al mundo de la farándula, también vivió un momento de inestabilidad.

La actriz confesó hace unos años que su amor platónico era Ashton Kutcher y tuvo que desprenderse de él cuando se enteró que estaba saliendo con su madre. Después dijo que fue “un buen padrastro”.

La joven estrella es abierta con sus seguidores sobre su lucha por la sobriedad, la ansiedad y lo que llama su “viaje hacia la autoaceptación y el amor propio”.

