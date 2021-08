Hija de Eminem presume ‘bikini body’ a bordo de yate

Hailie Jade Mathers, la hija mediana del rapero Eminem, recurrió a sus redes sociales para hacer alarde de su figura de impacto durante un paseo por el mar a bordo de un yate.

La joven de 25 años compartió en su cuenta de Instagram dos fotos de sí misma presumiendo su atlética silueta ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas tejido en color verde y amarillo florescente.

Jade posó arrodillada en la popa del barco luciendo un sostén tejido atado por el frente a juego con un bikini de cintura alta con líneas onduladas verdes, azules y blancas.

Agregó una gargantilla de conchas marinas y un collar de oro con un dije de candado; además de gafas solares y múltiples anillos de oro en ambas manos.

Hailie peinó su cabello castaño con raya de lado y mechones lacios, ligeramente alborotados por el aire.

Por su parte, mostró un rostro alegre definido por ligero maquillaje en tonos bronceados, blush rosado y labial nude.

“¡Sí, capitán!” escribió en el pie de foto con más de 158 mil reacciones obtenidas al instante.

Hailie Jade Mathers es la hija mediana de la celebridad de 48 años, sus otras hermanas son Alaina Mathers y Whitney Scott Mathers.

Ha sido fuente de inspiración y se menciona en al menos 20 canciones del músico.

En una entrevista que dio recientemente, el cantante dijo que su hija le ayuda a estar concentrado en su carrera.

“Ella siempre ha sido la fuerza que me impulsa a mantenerme ocupado, concentrado, siempre ha sido mi razón número uno para el miedo al fracaso. No puedo fallar. No puedo dejarla crecer y no poder decir: ‘Mi papá lo logró’”.

En otra entrevista el rapero elogió a su hija y dijo que estaba orgullosa de ella por haberse graduado de la universidad y mantener una vida sana y feliz.

“No tiene hijos, tiene novio, pero le va bien. Seguro que me ha hecho sentir orgulloso. Se graduó de la universidad”.

Después de salir de la escuela, Hailie salió de gira con su padre por varias ciudades de Estados Unidos, incluidos festivales de música.

A inicios de este año Hailie Jade le dijo al Daily Mail que ella y su padre son muy cercanos y que acepta su relación amorosa con Evan McClintock, su novio desde 2016.

Aunque es hija de uno de los raperos más famosos del mundo, Jade está construyendo su propia carrera como influencer de redes sociales enfocada en la moda y el modelaje. Normalmente colabora con varias marcas de lujo y marcas juveniles y suele compartir sesiones de fotos en Instagram.

Asimismo, presume fotografías de sus multiples viajes por el mundo y detalles de la lujosa vida que tiene.

MA

