Leni Klum, hija de la supermodelo Heidi Klum, colaboró en la reciente campaña publicitaria de la marca italiana de lencería Intimissimi, lanzada para promover la colección navideña.

La joven fue fotografiada luciendo dos pequeños conjuntos lenceros, el primero se trató de un look rojo carmesí, hecho con tela traslúcida y encaje; usó un bralette de corte ancho, a juego con una tanga de hilo, con cordones de satén.

Para el segundo atuendo, la modelo en ascenso vistió un bralette negro de copa push up, un bikini traslúcido y una bata de dormir negra con mangas de pelo.

Leni recurrió a sus redes sociales para compartir la sesión fotográfica, incluido un video que grabó con su madre Heidi, en el que ambas están coordinadas con el mismo diseño de lencería roja.

Ambas modelos lucieron su belleza con maquillaje que les dio efecto de porcelana, usaron labial rojo carmesí, sombras ligeramente ahumadas y blush bronceado; lucieron sus cabelleras rubias con raya en medio y mechones alborotados.

Si bien los fanáticos de la joven celebridad quedaron encantados con lo bella que se vio en la campaña, usuarios de Instagram no dudaron en comentar que la sesión fotográfica era un poco rara debido a que posó con su madre y a su edad.

Madre e hija han recibido comentarios como: “De alguna manera es extraño ver a madre e hija en ropa interior. Quiero decir, ¿cuántos fueron fotografiados así con su madre?”, “Parece raro” y “No estaría orgullosa de presumir a mi hija de esta manera. Me sentiría avergonzada y triste”.

Esta no es la primera vez que ambas colaboran con la marca italiana; las campañas publicitarias con ellas como protagonistas han sido lanzadas desde hace más de un año.

Después de posar juntas por primera vez con Intimissimi, Leni dijo que no le importaban los comentarios de las personas ni aceptaba las opiniones que otras personas que no fueran los propios y los de su madre: “Honestamente, no miré muchas de las reacciones. En general, estoy feliz con la campaña y tuve un día entero con mi mamá”.

Leni Klum está experimentando sus primeras grandes experiencias en el mundo de la moda y se está perfilando a ser toda una diva al igual que su madre.

Debutó a los hace casi cuatro años con la revista Vogue Alemania, aunque tuvo presencia en la industria desde los 12 años, cuando fue musa de algunas marcas de ropa como Brandy Melville. Según los informes, su madre no la dejó modelar de pequeña hasta que cumpliera los 16.

Leni contó en una entrevista: “Me entristeció mucho, pero al final ella tenía razón. Y siento que eso fue lo que me impulsó a querer modelar más”.