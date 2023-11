Selena Gomez parece estar en su mejor momento, amando su belleza y su figura tal cual como es y dejando a un lado las múltiples críticas de sus haters.

Durante su actual viaje a Francia, la cantante fue captada luciendo glamorosa y renovada con su nuevo cambio de imagen y elegante look de temporada.

Los paparazzis la captaron haciendo alarde de su silueta con un atuendo negro, estructurado con un blazer de Valentino, con orillas plateadas y corte recto, reemplazando al icónico little black dress.

Sumó medias minimalistas, un top negro que se vio en el escoe del blazer, un par de sandalias de tacón de aguja de Jimmy Choo y un bolso plateado estilo vintage.

Además de lucir el lujoso atuendo, Selena usó un par de pendientes de diamantes largos y varios anillos a juego de Bvlgari.

Selena Gomez se une a la tendencia sin pantalón con glamuroso blazer negro en París. Foto: Sipa vía Grosby

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que la hizo ver como una muñeca, con piel suave y rasgos definidos; usó labial nude, sombras marrones, blush rosado y un fino cat eye negro.

Sorprendió a sus fanáticos al mostrar su cabello color rubio con luces más claras, ideal imponer tendencia en invierno, peinado en media cola alto con moño casual y mechones ondulados.

Después de ser fotografiada saliendo del Hotel Bvlgari, la celebridad de 30 años fue vista luciendo otro outfit negro al regresar al lugar, pero ahora con un vestido mini holgado y un abrigo de pelo.

La actriz de Only Murders In the Building compartió algunos detalles de su maquillaje y peinado en redes sociales.

Su viaje a París sucede después de hablar en una entrevista con SiriusXM Hits 1 acerca de sus planes de un nuevo álbum, y de que no quiere involucrar ninguna canción triste ni negativa.

“No quiero decir que todo esté lleno de significado, porque creo que incluso las canciones más pop pueden tener corazón, y quiero que eso se transmita. Pero realmente no siento que tenga nada en mí para escribir algo negativo. Simplemente ya no coincide con el lugar donde estoy”, señaló.

La multifacética actriz agregó: “Simplemente siento que este álbum no debería ser eso [tristeza]. Pasé por un momento realmente difícil y habría muchas cosas emocionales pasando por mi cabeza y mi vida. Y siento que tomó mucho trabajo, y eso es terapia, y eso es rodearse de buena gente y descubrir quién soy”.