La cantante Jennifer López tiene 54 años, pero ha demostrado que está en una de las mejores etapas de su vida: triunfa en la industria de la música, actuación, como empresaria y, además, luce radiante y en una forma envidiable.

Ahora encabeza una campaña de la firma italiana de lencería Intimissimi con su propia colección This is Me... Now. El nombre se inspira en el próximo lanzamiento de su álbum, el cual dice que ahonda en su profundo viaje transformador de desarrollo personal.

“El nombre de la colección encierra la esencia de su evolución, la autorreflexión y la aceptación de su verdadero yo”, afirma la empresa en un comunicado.

La gama de la colección de Jennifer López ofrece detalles bordados y materiales de calidad, como tejidos de seda y refinados encajes, que proporcionan un lujoso atractivo. Se completa con un delicado detalle: el colibrí.

“Este símbolo, apreciado por sus connotaciones de suerte, resistencia y energía vibrante, tiene un profundo significado para Jennifer López. Su inclusión añade una capa adicional de significado, infundiendo a las piezas su propia esencia”, afirma la empresa.

Jennifer Lopez deslumbró con cada atuendo que modeló. La estrella lució un body de tul transparente y bordados al frente. La prenda cuenta con un dije de colibrí y tiene paneles abiertos que dejaron al descubierto su abdomen plano.

Jennifer Lopez/ Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

En otras fotografías, lució atuendos de encaje beige y batas de seda.

Jennifer López presume la mansión de 60 millones de dólares en la que vive con Ben Affleck

A través de Instagram, JLo dio un vistazo de la lujosa mansión de 60 millones de dólares donde vive con Ben Affleck.

Por el Día de Acción de Gracias, mostró su mesa con platos Hermes de 500 dólares y se apreciaron algunas vistas de las que goza, así como su piscina infinita y parte del jardín.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se mudaron a esta mansión a principios del 2023 con los hijos que la estrella tiene con Marc Anthony, Max y Emme.