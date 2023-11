Dos de las grandes representantes del reguetón colombiano Karol G y Kali Uchis presentaron este viernes 'Labios Mordidos', una nueva colaboración que funciona como "la combi perfecta pa' olvidarse de ese mal", como dicen al inicio de la canción.

Karol y Kali son dos de las mujeres latinas más escuchadas en la escena mundial y muestran su poder femenino en las imágenes explosivas del videoclip que acompaña esta segunda colaboración, publicado también este viernes, en el que se rodean de más mujeres, un ring de boxeo e incluso una explosión que las envuelve en llamas.

Aunque el estreno oficial llegó este viernes, el público pudo conocer un adelanto de este nuevo tema la semana pasada durante la actuación de Karol G para los premios Billboard de la Música.

“Estoy súper emocionada de que las 'kuchis' finalmente tengan una de mis canciones favoritas en 'Orquídeas', con una de mis artistas favoritas, Karol”, dijo Uchis sobre el nuevo tema en un comunicado de su productora.

De hecho, esta colaboración forma parte del nuevo trabajo discográfico de la colomboestadounidense.

Kali Uchis lanzará su cuarto álbum, 'Orquídeas', el 12 de enero de 2024, pero ya está dando adelantos del mismo con este tema junto a la 'Bichota', o 'Te mata', que se convirtió en su sencillo con el debut más exitoso hasta la fecha.

Además, la artista promete que el disco tendrá colaboraciones especiales que incluyen a grandes artistas del panorama actual del reguetón como Peso Pluma y Rauw Alejandro.

Esta es la segunda vez que ambas colaboran, ya que en el último disco de Karol G, 'Mañana será bonito (Bichota Season)', se unieron en 'Me tengo que ir'.

Karol G está de celebración después de ganar la semana pasada el Latin Grammy a Álbum del año con 'Mañana será bonito'. EFE

Letra de 'Labios Mordidos' de Karol G y Kali Uchis

Tremenda asesina con un flow para matar

Todo el mundo mira, pero a ella le da igual

KAROL y Kali Uchis

La combi perfecta pa' olvidarse de ese mal





Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh





Es que una vez que yo le prendo, nunca paro, paro

Ten cuida'o, que yo no hablo, yo disparo, -paro

Yo sé que aún no sabes, te lo dejo claro, claro

Que jugar conmigo siempre sale caro





Reggaetón suave, labios mordidos

Diamantes que le bajan por el ombligo

A más de uno ya está perdido

Una muñequita de una peli 'e Tarantino (dame, papi)





Dale bien suave, estás advertido

Que es bien probable te envicies conmigo

Y si tú quieres de lo prohibido

Yo te doy duro, mami, yo te castigo





Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh





Vea, yo soy suavecita como miel y coco

Siempre rica, dulce como arepas de choclo

Y solo con mi mira', ella se puso moja'

Tu novia se pone loquita cuando yo llego





María, Jenny, Catalina y Sonia

Amo a mis brasileñas y mis colombianas

Dominicanas, boricuas, amo a mis mexicanas

Y esta noche, soy lesbiana, tú me das las ganas





Uh-uh (oh, oh, oh, oh) (ay, papi)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh (bien duro)





La baby está agresiva con esa carita cute

La tiene bien montada y todos son either good

Faldita corta y gistro pa' salir por el sunroof

Ese culito suyo a to'a' las tiene mute





Un brillito de strawberry pa' bajarle

Callaíta' pa' que no lo sepa nadie

Muéstrame qué tiene' ahí pa' yo probarle

Que ya yo 'toy calientita, ven y cáele





Un brillito de strawberry pa' bajarle

Calla'ita pa' que no lo sepa nadie

Se desnudó y yo no dejaba de mirarle

Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire





Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh





Ey, mami, cómo se le ve de rico ese tatuaje

¿Hasta dónde le llega? Muestre, pues, yo veo

Jajajaja

Reggaetón