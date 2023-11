Después de que se diera a conocer su diagnóstico de demencia el año pasado, la familia de Bruce Willis se ha encargado de dar actualizaciones sobre su estado de salud a través de redes sociales y en comunicados, pero han sido pocas las veces que el actor ha sido visto luchando contra la enfermedad.

Recientemente, durante las reuniones por el Día de Acción de Gracias, su hija Scout Willis compartió un tierno, pero impactante video con el actor, que dio un vistazo de su estado y la forma en que se comporta con su familia.

En el clip, Scout le tiende la mano y el actor la mira antes de tomarla entre la suya, lo que provoca una sonrisa en su hija. “Mi chico”, escribió Scout en sus stories de Instagram.

Más tarde, la joven compartió una foto recargando su rostro en la mano de Bruce, que aparece parado detrás de ella.

El año pasado, la leyenda del cine fue diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal. En una actualización hecha recientemente por su amigo y colega Glenn Gordon Caron reveló que el actor está empeorando y que ya casi no habla y ya no puede leer.

“Mi sensación es que, entre uno y tres minutos, él sabe quién soy. No es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora ya no lee”, detalló el actor en una entrevista con Page Six.

“Todas las habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”.

Agregó que la alegría de vivir que caracterizaba a Willis “se ha ido”, aunque está vivo y en medio de una lucha que quizá no sabe que está viviendo.

Antes de que Scout mostrara a su padre en la cena de Acción de Gracias y después de las revelaciones de Gordon, su hija Rumer compartió una foto de ella cuando era bebé en los brazos de su padre. La celebridad escribió: “Realmente extraño a mi papá hoy”

Tanto las hijas del actor, como algunos amigos, su actual esposa y Demi Moore han estado al pendientes del estado de salud de Bruce Willis y han compartido algunos comentarios con los fans y la prensa.

Después de regresar de unas vacaciones de verano, Demi Moore se enteró que Bruce ya no la reconoce. Según se informó, el recuerdo de la actriz se desvaneció por el tiempo que estuvo lejos de su exesposo aunque ella estuvo en contacto y al pendiente de la progresión de la demencia.

Una fuente le dijo a Closer Weekly: "Demi se mantuvo en contacto con los niños y con la esposa de Bruce, Emma Heming, pero no tenía idea de que su salud (de Bruce Willis) se había deteriorado tanto. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía”.