Hija de Jennifer López, la cómplice de Seraphina Affleck al declararse no binaria

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López, se ha convertido en la cómplice de Seraphina Affleck, hija de Ben Affleck, en su camino como persona no binaria.

El mes pasado, durante una gala de la Fundación de LA Dodgers, J. Lo presentó a Emme con pronombres neutros antes de que cantaran juntas sobre el escenario. La intérprete se refirió a su hija de 14 años como they y them y juntas cantaron dos canciones.

Sin embargo, no es la única en la familia que se identifica como no binaria. La hija de la Diva del Bronx y el cantante Marc Anthony también ha sido un gran apoyo para una integrante de su nueva familia.

Emme y Seraphina, la hija de Ben Affleck con Jennifer Garner, tienen muchas cosas en común. Ambas han sido captadas en las calles de Los Ángeles muy sonrientes y con atuendos similares.

De acuerdo con la revista Hola, ambas jóvenes se identifican como no binarias y usan los pronombres neutros para referirse a sí mismas.

De acuerdo con Human Rights Campaign, una persona no binaria es aquella que no se identifica como hombre o como mujer, que se identifica como ambos o en un punto intermedio.

Además, Emme ha sido una gran aliada en la decisión de la adolescente de 13 años y comparten un estilo andrógino al vestir.

Emme Muñiz y Seraphina Affleck, grandes amigas pic.twitter.com/QF0YGK36tL — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 27, 2022

Sin embargo, Ben Affleck y Jennifer Garner todavía no se han pronunciado públicamente sobre Seraphina, como sí lo hizo Jennifer López.

J. Lo y el actor de Batman se comprometieron por segunda vez en abril pasado, luego de que en 2004 también planearon casarse pero rompieron su relación. En esta nueva oportunidad para su amor, ambos están dispuestos a darlo todo por construir una familia con los hijos que tuvieron con sus exparejas.