Holly Scarfone, la nueva novia de Scott Disick y... ¿'clon' de Kylie Jenner?

Scott Disick, exnovio de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos, recientemente fue captado en Los Ángeles con la que parece ser su nueva conquista, Holly Scarfone de 23 años.

El empresario, de 38 años, fue fotografiado con la joven mientras se encontraban en una cita romántica en el club nocturno Paris, días antes fueron captados cenando en el exclusivo restaurante Nobu de Los Ángeles.

Antes de Scarfone, él estuvo vinculado con varias celebridades e internet, incluida la modelo Bella Banos, Hana Cross y Amelia Hamlin.

Si bien Disick ha acaparado la atención mediática en los últimos meses por sus múltiples y jóvenes conquistas, recientemente dio de qué hablar debido a que Holly parecer ser el clon de Kylie Jenner, su excuñada y magnate del maquillaje.

Y es que Scarfone comparte varios rasgos con Jenner, incluso tiene el mismo estilo y sentido de la moda y en redes sociales comparte poses similares a las de la empresaria, aunque en algunas fotos se luce más joven y con una figura más delgada y menos curvilínea.

¿Quién es Holly Scarfone?

De acuerdo con el Daily Mail, Holly es una modelo de redes sociales, influencer de moda y belleza, así como estrella de la telerrealidad.

Tiene 23 años, 15 años menos que Scott. Nació en Canadá, pero creció en Estados Unidos y tiene una licenciatura en psicología por la Universidad de Colorado.

Recientemente apareció en la última temporada del reality show Too Hot To Handle de Netflix, el cual se centra en concursantes que deben abstenerse de cualquier contacto sexual para ganar un jugoso premio. Durante este concurso fue vinculada sentimentalmente con su coestrella Nathan Sloan.

“Sabía que había conocido a alguien simplemente increíble y que ocupaba un lugar especial en mi corazón, ‘¿sabes a qué me refiero? Y sentí que sería un prejuicio para mi no explotar realmente eso”, dijo la modelo a US Weekly luego de revelar su noviazgo con Sloan con quien no duró mucho tiempo pues terminaron a mediados de enero.

En redes sociales es toda una sensación y candidata a ser una de las modelos más seguidas. Actualmente tiene 625 mil seguidores y está en aumento debido a la influencia que le ha dado Disick en los últimos días.

A través de Instagram suele compartir detalles de sus viajes por el mundo, sesiones de fotos en bikini a la orilla del mar y luciendo exclusivos atuendos de varias marcas populares como Chanel, Fendi y Gucci, aunque no está claro si trabaja con ellas en la promoción o como modelo principal.

En los comentarios, los usuarios suelen decirle que es una copia de Jenner y que se sienten confundidos con el gran parecido y con las miradas y poses sensuales que emita.

Si bien comparte rasgos y estilo con Kylie, su vínculo no queda allí. Holly es cercana al círculo social de la magnate, además de salir con Scott, es amiga de Pia Mia, una de las amigas más cercanas de Jenner con quien fue inseparable entre 2013 y 2017.

No se sabe si Kylie y Holly se conocen en persona ni el tiempo que lleva saliendo el empresario con esta última.

Los paparazzis los han visto juntos en los últimos días y en situaciones románticas, pero ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

