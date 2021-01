Iggy Azalea presume 'bikini body' y top traslúcido en Instagram

La rapera Iggy Azalea sorprendió a sus 14.3 millones de seguidores con algunas sesiones de fotos el fin de semana, en las cuales presumió su figura curvilínea.

La estrella deslumbró al lucir un bikini azul aferrado a sus caderas, combinado con un crop top traslúcido que dejó a la vista sus diminuta cintura.

Presumió un rostro con maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor durazno, labial marrón y delineador negro sobre los párpados. Peinó su cabellera en una coleta y usó arracadas de oro grandes.

Iggy Azalea también conquistó las redes sociales al modelar un conjunto café de pantalones y top hecho con estambre; dejó a la vista su bikini. “Aprovechando el sol en este set”, escribó.

La intérprete de Fancy terminó su relación con el rapero Playboi Carti en noviembre de 2020. Son padres del bebé Onyx Kelly, quien nació a principios de 2020. Y aunque Azalea acusó a Carti de ser un padre ausente, ahora dice que que han llegado a acuerdos que beneficien el desarrollo de su hijo.

Playboi Carti, cuyo nombre real es Terrell Carter, e Iggy Azalea se conocieron mientras estaban de gira y salieron desde 2018.

Cuando en junio de 2020 reveló que era madre, escribió:

“Tengo un hijo. Esperaba el momento adecuado para decirlo, pero parece que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir esta noticia gigante con el mundo. Quiero mantener privada la vida de mi hijo, pero también quería dejar en claro que él no es un secreto. Lo amo más allá de las palabras”.