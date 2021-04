Iggy Azalea presume ‘cintura irreal’ con top en Los Ángeles

La rapera Iggy Azalea fue captada por paparazzis mientras paseaba en calles de Los Ángeles, California, ataviada con un conjunto noventero conformado por una camiseta blanca anudada sin mangas y pantalones azules de chándal.

La estrella mostró su cintura diminuta torneada por el ejercicio, un tatuaje extenso en su brazo y completó su look con un collar de perlas y zapatos Yeezy 450 Cloud de Kanye West mientras tomaba comía una paleta de Haagen-Dazs.

Deslumbró con un maquillaje impecable compuesto por base, rubor, labial nude y amplias pestañas negras. Dejó suelta su cabellera rubia.

Foto: Grosby Group

Azalea, de 30 años de edad, tuvo un hijo en enero de 2020. Aunque al principio pensó que sería difícil recuperar su figura, lo logró únicamente con rutinas de ejercicio y una buena alimentación.

“Pensé que tendría que hacerme muchas cirugías plásticas, pero no tuve que hacerme ninguna. No tenía un abdomen que tuviera que esconder y con el Covid-19 no salía y no tenía que mostrar mi figura”, declaró.

Iggy Azalea se ha sincerado con sus seguidores de redes sociales sobre los problemas que ha presentado durante la pandemia por coronavirus.

“Esto es tan melodramático. A veces siento que nadie en todo este planeta me entiende y es tan solitario”, escribió en Twitter.

No obstante, este mes ha comenzado a recuperarse. “Este mes me siento 100 veces más feliz que el año pasado. Obtendré mi vacuna y estoy muy emocionada”, declaró y aseguró que no está en sus planes tener una pareja en el corto plazo.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Hasta el momento ha vendido 48 millones de discos en todo el mundo y ahora retoma su carrera musical después de dedicar más de un año de tiempo completo a su hijo Onyx.

Iggy Azalea también es una fashionista y constantemente modela atuendos de FashionNova. Mira sus fotos en la galería.