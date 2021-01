Iggy Azalea presume curvas con vestido de raja en Instagram

Iggy Azalea consintió a sus más de 14.4 millones de fanáticos en redes sociales con una fotografía de sí misma haciendo alarde de su figura de impacto.

La rapera recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que aparece modelando un vestido morado de Fashion Nova, marca de moda de la cual es embajadora.

Hizo alarde de su diminuta cinturita y curvas de infarto con el diseño dividido en una falda de raja, la cual se unió con un broche circular por arriba de la cadera y se abrió hacia abajo sobre la pierna izquierda.

La parte superior contó con un bandeau del mismo color de un hombro descubierto, el cual estuvo unido por la espalda con la falda.

Añadió glamour con un par de pendientes circulares dorados y manicura fresca a juego.

La celebridad de 30 años lució su cabellera rubia peinada en una cola de caballo alta, con mechones sueltos al frente, mientras que su rostro se mostró maquillado con labial nude, smbras oscuras, rímel negro y ligero blush bronceado.

“Un poco obsesionada con este vestido de @fashionnova”, escribió en el pie de foto.

La intérprete de Fancy ha estado ocupada en los últimos meses preparando su tercer material discográfico End Of An Era, el cual está planeado para salir este año.

En agosto pasado liberó el primer sencillo titulado Dance Like Nobody’s Watching en colaboración con la cantante estadounidense Tinashe.

También ha estado trabajando en colaboración con Fashion Nova para la promoción a través de redes sociales de las nuevas colecciones.

La australiana terminó su relación con el rapero Playboi Carti de 24 años en noviembre de 2020 en medio de peleas por la ausencia de éste en el cuidado de Onix, el hijo que comparten.

Azalea mantuvo su embarazo en secreto, así como los primeros meses de su bebé.

Onix Kelly nació a inicios de 2020, pero fue en junio que la rapera reveló su nueva maternidad en Instagram, diciendo que estaba insegura de exponer su vida privada.

“Tengo un hijo. Esperaba el momento adecuado para decirlo, pero parece que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir esta noticia gigante con el mundo. Quiero mantener privada la vida de mi hijo, pero también quería dejar en claro que él no es un secreto. Lo amo más allá de las palabras”.