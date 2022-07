Infidelidades a Khloé Kardashian e hijos con diferentes madres: la vida de Tristan Thompson

Tras protagonizar varios escándalos de infidelidad en 2018, 2019 y recientemente otro el año pasado, mismo que incluyó un bebé, Tristan Thompson y Khloé Kardashian están en la espera de su segundo bebé.

Page Six reveló la noticia de que la expareja le dará un hermano a su hija True, de cuatro años.

Supuestamente, el nuevo bebé fue concebido en noviembre pasado a través de una madre sustituta, casi un mes antes de que estallara el escándalo de la nueva infidelidad de Thompson con la entrenadora Maralee Nichols y con la que tuvo otro bebé.

Horas después de los primeros informes, el representante de la hermana de Kim Kardashian confirmó la noticia solicitando privacidad para la familia.

Hijos de Tristan Thompson y sus mujeres

Prince Thompson

Antes de andar con Kardashian, Tristan estuvo en una relación con la modelo e influencer de redes sociales Jordan Craig. Ambos se conocieron en 2014 y mantuvieron su relación durante dos años hasta que terminaron en 2016.

Supuestamente Tristan engañó a Jordan con Khloé, pero nada fue confirmado. Durante ese año se reveló que Jordan estaba a la espera de su primogénito, Prince, pero para entonces, el jugador ya estaba saliendo con Khloé de forma oficial.

Prince tiene cinco años, por meses es mayor que True. A través de redes sociales, Tristan comparte fotos de sus dos hijos compartiendo tiempo juntos.

True Thompson Kardashian

La hija de las celebridades nació en medio de otro escándalo de infidelidad en abril de 2018, cuando se reveló un video de Tristan con otras dos mujeres en situaciones comprometedoras.

Las imágenes se filtraron en internet cuando Khloé daba a luz a True en Cleveland, pero la infidelidad databa del 7 de octubre de 2017, cuando Khloé tenía apenas tres meses de embarazo.

True es la primera hija de la empresaria y la segunda del jugador, actualmente tiene cuatro años y es toda una sensación en las redes sociales de su madre que continuamente comparte fotografías de ella.

Theo Thompson Nichols

Mientras estaba iniciando una nueva etapa con Kardashian, Thompson volvió a engañarla con la entrenadora fitness durante las celebraciones de su cumpleaños, lo que terminó con un nuevo hijo.

El escándalo sobre su infidelidad y paternidad explotó a finales del 2021 cuando ella emitió una demanda por manutención en contra de la estrella de la NBA.

En una entrevista con E! News, Nichols dijo que ella no sabía que en ese entonces Tristan mantenía una relación con Khloé. Se conocieron en 2020 y él le dijo que “estaba soltero y que era un padre compartido”.

Tras la acusación, el jugador desmintió las alegaciones de Maralee, pero tras el nacimiento del bebé, Thompson confirmó su paternidad.

Nuevo bebé

La nueva integración a la familia había sido deseada desde hace un par de años, cuando Khloé perdonó a Tristan por su infidelidad con Jordyn Woods, pero tardaron en hacerla realidad.

Durante un capítulo, emitido en Keeping Up With The Kardashians en 2020, Kardashian reveló sus planes para concebir un segundo bebé con ayuda de Tristan a través de la donación de esperma.

“Acabo de recibir una llamada del doctor Wong, sabes que estaba congelando mis óvulos. Cuando salí de la cirugía me dijeron que tenía cinco y luego los otros siete que esperaban madurar”, dijo la empresaria en una videollamada con la estrella de la NBA.

“Hoy me dijeron que todos habían madurado y que tengo un total de 12”, añadió. A lo que Tristan contestó “Guau. Estoy abierto a hacer eso. Al final del día, quiero hacer lo que sea que te haga sentir cómoda”.

Y agregó: “Estoy a bordo, así que, sin embargo, puedo ayudar, así que cuando salga en verano podemos hacerlo y partir desde allí”.

En ese entonces comenzaron a circular un sinfín de rumores sobre un posible embarazo de Khloé debido a que estaban encerrados juntos por la pandemia y en redes sociales Khloé trataba de ocultar su figura con ropa holgada y posteos antiguos.

Fue penas que la prensa estadounidense destapó el secreto de la socialité y TMZ afirmó que las celebridades están a días de tener su segundo hijo.