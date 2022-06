Ireland Baldwin y el bikini de flores con el que recibe el verano en la playa

Ireland Baldwin, modelo e hija mayor de Alec Baldwin, consintió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir un carrete de fotografías tomadas durante su reciente viaje a Capo Coda Cavallo, Italia con su novio RAC.

En las imágenes hizo alarde de sus días de descanso frente al mar ataviada con un glamuroso traje de baño de dos piezas ideal para recibir el verano.

Usó un conjunto de dos piezas, conformado por un sostén de cuello halter y espalda descubierta con estampado de flores multicolor y un bikini de corte alto del mismo estilo; ambas prendas ayudaron a destacar su cuidada figura.

Mostró una apariencia natural, pero glamurosa al no llevar maquillaje en el rostro, con el cabello rojizo atado en un moño alto y con un collar y pulseras de colores.

“He comido tantas almejas aquí que me estoy convirtiendo en una almeja. Soy chica almeja. Siempre soñé con convertirme en una superheroína de Marvel y creo que ClamGirl (Chica almeja) funciona”, escribió.

En la misma publicación también compartió otras fotos de atracciones como las calles empedradas de Capo Coda Cavallo, jardínes y edificios históricos.

Por su parte, a través de sus stories ha estado compartiendo más detalles como los restaurantes de visita y recorridos por otras atracciones marítimas como la costa de Cerdeña.

Antes de llegar a Italia, la modelo, de 26 años, recorrió París, Francia con RAC, en donde fueron invitados a una boda familiar.

Ireland compartió fotos besando a su novio bajo la Torre Eiffel, disfrutando un almuerzo lujoso con amigos a la orilla del Río Serna y preparándose para la boda dentro de un hotel de lujo.

En una de las fotos, Baldwin puso varios emoticones de anillos de compromiso y corazones, lo que levantó las sospechas entre sus fanáticos sobre un posible compromiso e incluso boda entre ella y el músico.

Sin embargo, la modelo hizo alusión a que asistirían a la boda de alguien más.

Recientemente, inspirada por un mensaje de positividad corporal hecho por Camila Cabello, Ireland Balwin recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la experiencia sobre su propia lucha contra las críticas y el bullying cibernético vinculado a su cuerpo y belleza.

"He pasado demasiados años muriéndose de hambre, atracones, purgas, midiendo, pisando balanzas, escupiendo comida en mi bolso y arruinando mi cuerpo por todas partes porque un troll me dijo que nunca seré tan delgado y hermoso como mi madre”.

"Amo mi cuerpo", dijo. “Me encanta la forma en que se mueve. Me encanta cómo me siento en él. Claro, tengo mis inseguridades. Sé que muchos de ustedes asumen que estoy lleno de relleno de labios, implantes mamarios y Botox, pero aunque no hay absolutamente nada de malo en ninguna de esas cosas, no lo estoy, ¡pero diablos! ¡Todo lo que tenías que hacer era preguntar!”

El mensaje lo dio luego de que se difundieran varias fotos de ella tomadas por paparazzis durante un día de playa en el que usó bikini. Luego de que se hicieran virales, los internautas se burlaron de su “figura gorda” y “fealdad”.

