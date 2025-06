La reconocida conductora de la televisión mexicana Pati Chapoy está siendo cancelada en redes sociales tras las críticas que la creadora del programa 'Ventaneando' lanzó en contra de Cazzu, la expareja de Christian Nodal.

Pese a que no es la primera vez en que Chapoy se encuentra dentro de un escándalo, en esta ocasión la reconocida figura dentro de la televisión mexicana no soportó el 'hate' que internautas y seguidores de la argentina le hicieron llegar después de mostrar su apoyo a Ángela Aguilar y asegurar que la 'Jefa del trap' no llenaría ni una fecha en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Tras esta polémica, Cazzu y sus fans 'callaron' a la conductora de 'Ventaneando' haciendo sold out en el Coloso de Reforma a los pocas horas de que sus boletos para la primera fecha salieran a la venta, por lo que las plataformas sociales reaccionaron con burlas hacia la periodista.

Reviven escándalos de Pati Chapoy con Jenni Rivera y más artistas

Oliver Dávila, un usuario de TikTok @albeda95, se dedicó a hacer una recopilación de las veces en que Pati Chapoy ha criticado y los artistas la han dejado 'sin palabras'.

En el número uno del "Top tres calladas de hocic* a Pati Chapoy", el tiktoker revivió la respuesta de Jenni Rivera con la periodista de 75 años, a quien en un concierto le dedicó su canción 'El nopal'.

"Por ahí hay un programa que yo ni los conozco a los ‘hijos del maíz’ y se la pasan hablando de mí. Quesque se llaman ‘Ventaneando’ y yo ni los conozco a los gu*yes.

"Para Pati Chapoy, mi amiga que yo no conozco a la g*ey, esto dice así”, mencionó la Diva de la Banda antes de interpretar 'El nopal', canción con varias indirectas para la conductora.

En el número dos, Dávila coloco el pleito que la cantante Yuridia tuvo con la egresada de la Escuela Carlos Septién, quien tras haber hecho comentarios gordofóbicos sobre la intérprete de 'Ya te olvidé', Chapoy salió a ofrecer disculpas durante una emisión de Ventaneando.

Y para concluir, el internauta colocó en tercer lugar los comentarios que la mamá de Rodrigo Dávila, vocalista de Motel; hizo en contra de Julieta, mejor conocida como Cazzu.

Algunos otros usuarios de la plataforma social coincidieron con el contenido, dejando los siguientes comentarios: