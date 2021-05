Jennifer Aniston conquista Beverly Hills con ligero vestido de verano

Jennifer Aniston ha estado causando sensación en las últimas semanas, desde que se confirmó la transmisión de la tan esperada reunión de Friends, por lo que toda la atención mediática está sobre ella.

Tal es el caso que los paparazzis han estado pendientes de lo que hace y los lugares a los que va.

Recientemente la actriz fue captada dejando un salón de belleza en una exclusiva calle de Beverly Hills escoltada por su guardaespaldas.

Aniston fue vista destilando belleza y el glamour que la caracteriza con un ligero atuendo veraniego y una apariencia casi al natural a pesar de haber retocado su cabello minutos antes.

Se lució ataviada con un vestido negro de tipo slip de largo midi, con finos tirantes y discreto escote.

Añadió un bolso de cuero negro con correa cruzada, además de collares de oro largos, pendientes circulares y gafas solares de diseñador; en las manos cargaba sus gafas normales.

Foto: The Grosby Group

Su cabello se lució peinado en mechones lacios, mientras que su rostro se alcanzó a ver definido a penas con una capa de maquillaje en tonos claros.

Desfiló por las aceras de Beverly Hills sobre un par de sandalias grises con suela negra, a juego con el resto de todo su outfit monocromático.

Agregó un cubrebocas gris con flores negras estampadas para atender las medidas sanitarias todavía vigentes en California para detener la propagación del coronavirus.

A su salida del salón de belleza, Jennifer de 52 años se dirigió a su lujoso auto deportivo.

Su aparición en público se produce de forma previa al estreno del especial de Friends a través de HBO Max.

Durante una entrevista que le dio a Access Hollywood para promocionar la tan esperada reunión junto a sus compañeras, Lisa Kudrow y Courteney Cox, Jennifer habló de los invitados especiales que aparecieron a lo largo de todas las temporadas, incluida la participación de quien fue su esposo entre el 2000 y 2005, es decir, Brad Pitt.

“El señor Pitt fue maravilloso, fue fantástico”, dijo Aniston a lo que Lisa estuvo de acuerdo.

Brad Pitt apareció en uno de los episodios dedicados a Acción de Gracias, es específico en la de la octava temporada, como Will, uno de los amigos de la escuela de Ross y quien le guardaba rencor a Rachael desde la secundaria.

Para el momento de la transmisión del capítulo, Pitt y Aniston llevaban al menos un año de casados.

Asimismo, las tres estrellas femeninas del sitcom recordaron con cariño a otros invitados especiales, entre ellos Alec Baldwin, Tom Selleck, Giovanni Ribisi, Reese Whiterspoon, Charlie Sheen y Ben Stiller.

En una entrevista previa, el cast dijo que estaba feliz por regresar a los foros en conjunto después de 17 años.

“No creo que ellos, ninguno de nosotros tuviéramos idea de lo emocionados que estábamos cuando entramos al set”, dijo Courteney.

El especial The One Where They Get Back Together se estrenará tras una larga espera y retrasos en su grabación debido a la pandemia este 27 de mayo en HBO Max.

MA

