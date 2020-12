Jennifer Aniston deslumbra con bikini frente al espejo

La actriz Jennifer Aniston recordó a sus seguidores de redes sociales darse siempre un poco de amor propio. A través de una fotografía en escala de grises, la estrella posó dando un beso a su reflejó en el espejo y escribió:“Qué año. Recordatorio para darte un poco de amor ...!”.

Sumó más de 4 millones 700 mil reacciones con su publicación en Instagram y decenas de comentarios que festejaron su mensaje.

La estrella de 51 años de edad presumió su figura atlética ataviada con un bikini de líneas zigzagueantes y un short de mezclilla. Dejó suelta su cabellera rubia y deslumbró con su belleza sin maquillaje.

Siempre ha sido una defensora de los hábitos saludables. De acuerdo con su entrenadora personal, Leyon Azubuike para Women 's Health, Aniston hace ejercicio todos los días durante una hora y media por sesión.

Algunos de los ejercicios incluidos en su rutina son: el boxeo, salto de cuerda, entrenamientos de fuerza y trabajo con bandas de resistencia.

Para ella, el boxeo es una excelente manera de eliminar la agresión. Dice que al practicarlo obtiene una liberación mental de toda la “basura” que llega a sus oídos y ojos durante el día.

No obstante, su entrenadora considera necesario cambiar frecuentemente el entrenamiento para que Jennifer se sienta desafiada y su cuerpo reaccione de manera positiva.

“Para mí, cambiar mi rutina de ejercicios es clave. Siempre trato de sorprender a mis músculos. En Los Ángeles, hago ejercicio en Rise Nation, que es una clase de ejercicios cardiovasculares para subir escaleras. ¡Es un gran ejercicio!”, le dijo a Well + Good en 2016.

Jennifer Aniston fue captada por paparazzis en Los Ángeles por primera vez desde que comenzó la pandemia hace meses. Lució un largo abrigo, guantes de cuero, cubrebocas y una careta facial para reincorporarse a trabajar en la serie The Morning Show.

Tras la primera temporada del programa, recibió críticas favorables e incluso ganó un premio Screen Actors Guild por su trabajo.

La serie está inspirada en el libro de Brian Stelter Top Of The Morning: Inside The Cutthroat World Of Morning TV, donde Aniston interpreta a la presentadora Alex Levy.

