Jennifer Aniston luce bikini negro en la playa y deslumbra a los 53 años

La actriz Jennifer Aniston se está tomando unas merecidas vacaciones en la playa. Así lo dejó ver en su cuenta donde publicó una selfie.

La estrella luce un bikini negro, lentes de sol y sombrero de palma. Añadió un collar de cuero a su look playero y deslumbró con una piel radiante sin maquillaje. Su cabello cayó en ligeras ondas.

Detrás de ella, un hermoso paisaje de arena blanca y agua turquesa fue el escenario para la fotografía. Subtituló la imagen con emojis de adiós, un sol y un corazón.

Jennifer Aniston, de 63 años, disfruta del éxito que le ha dejado la serie The Morning Show en Apple TV, aplaudida por la crítica. Aunque ella no fue nominada a los premios Emmy, su coprotagonista Reese Witherspoon sí obtuvo una nominación a Mejor Actriz Principal.

Además de interpretar a Alex Levy en la serie, Jennifer Aniston también es una de las productoras.

La estrella de Friends se ha unido a la lista de celebridades que lanzan productos de cuidado personal. En septiembre pasado presentó LolaVie, su marca de productos para el cuidado del cabello.

En entrevista con la revista People, aseguró que sus fórmulas son veganas y están libres de crueldad animal. “Cada vez que teníamos una nueva fórmula, se la pasaba a mis amigos para que la probaran porque tienen diferentes tipos de cabello y fue muy agradable recibir comentarios de ellos”, dijo.

En junio, lanzó un aceite “multifuncional” para el cabello e incluso hizo un pequeño tutorial sobre cómo usarlo. “Este aceite para el cabello de origen natural ayuda a transformar el aspecto del cabello opaco, dañado y seco mientras terminas tu peinado. El complejo de queratina vegana ayuda a aumentar la hidratación y reducir el encrespamiento, los extractos botánicos naturales brindan un brillo luminoso y otros ingredientes de origen vegetal suavizan las puntas abiertas”, dijo.

Para tener piel y cabello radiante, Jennifer Aniston también cuida su alimentación.

Leyon Azubuike reveló a Women’s Health que la dieta de Jennifer Aniston incluye comer muchas grasas saludables.

Aunque pareciera que Jennifer Aniston está absorbida por el trabajo, ella asegura que cada vez es más consciente del equilibrio que debe haber entre la vida personal y el trabajo.

“El trabajo es importante y me encanta mi trabajo. Me divierto mucho, trabajo duro, pero cuando tengo tiempo libre, realmente lo aprecio. No soy una adicta al trabajo. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar”, dijo al medio Bustle y agregó que el amor incondicional de sus perros, los buenos amigos y la meditación son parte esencial de su día.