Jennifer Lawrence sorprende con nuevo look durante filmación

La actriz Jennifer Lawrence sorprendió con un nuevo look de cabello pelirrojo durante la filmación de la película Don’t Look Up, que se realiza en la ciudad de Boston, en Massachusetts.

La estrella de Hollywood fue captada con una blusa mostaza, unos jeans oscuros y una chamarra verde durante la grabación de la cinta.

Lawrence, de 30 años, dejó atrás su cabellera rubia para lucirla con un tono pelirrojo y un fleco corto que resaltó su piel blanca.

Debido a que la industria de Hollywood tuvo que incrementar sus protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19, la actriz tuvo que usar una careta de plástico en las pausas de la filmación.

En el lugar también se encontraba Leonardo DiCaprio, su coprotagonista en Don’t Look Up, una comedia que prepara Netflix.

La cinta se centra en dos astronautas que comienzan una gira en medios de comunicación para advertir que un meteorito destruirá al planeta, pero nadie les cree.

En el elenco de Don’t Look Up también se encuentra Meryl Streep, Matthew Perry, Cate Blanchet, Timothee Chalamet y Ariana Grande. La pel´licula se estrenará en la plataforma streaming en 2021.

Jennifer Lawrence celebró en octubre su primer aniversario de bodas con Cook Maroney. La pareja contrajo matrimonio el 19 de octubre de 2019 en una lujosa boda en Rhode Island, con más de 150 invitados, incluidas Emma Stone y Adele.

La ganadora del Óscar a Mejor Actriz en 2013 y el galerista de arte se conocieron gracias a que un amigo en común los presentó en el verano de 2018 y para febrero de 2019 ya estaban comprometidos.

