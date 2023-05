La actriz Jennifer Lawrence ya está luciendo las últimas tendencias de primavera y fue captada por paparazzis ataviada con un minivestido de infarto en las calles de Nueva York.

La protagonista de No Hard Feelings lució su espectacular silueta con un minivestido floreado donde destacaron los colores blanco, azul y rojo para las flores.

Combinó su minivestido con sandalias cafés, usó un espectacular collar y un bolso verde. Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia.

Jennifer Lawrence/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Jennifer Lawrence salió acompañada de su esposo Cooke Maroney, quien usó pantalones de vestir en color azul marino a juego con un suéter y tenis del mismo tono.

Cooke Maroney es director de galerías de arte. Se le relacionó con Jennifer Lawrence por primera vez en 2018 cuando fueron presentados por amigos en común. Para 2019, ya estaban comprometidos.

Se casaron en 2019 en el Belcourt de Newport en Rhode Island. Entre sus invitados destacaron Adele, Cameron Diaz, Kris Jenner, Corey Gamble, Amy Schumer, Emma Stone y Ashley Olsen.

Jennifer Lawrence pasa un gran momento a nivel personal tras convertirse en madre, pero ya está de vuelta en las producciones de Hollywood. Protagoniza la próxima película de comedia ‘No Hard Feelings’ que se estrenará en los cines el 23 de junio.

La actriz dijo a Entertainment Weekly que “murió de risa” cuando leyó el anuncio original de Craigslist en el que se basa la película.

“Pensé que era hilarante, pero no había un guión ni nada. Solo pensé que tenía una idea graciosa. Y luego, un par de años más tarde, me entregó el guión más divertido que he leído en mi vida”, aseguró.

“Supongo que me gusta el humor vergonzoso. Me gusta la idea de la comedia que incomoda a la gente. Y No Hard Feelings definitivamente tiene un factor de vergüenza”, añadió.

Jennifer Lawrence (Photo by VALERIE MACON / AFP)

La historia de la película se basa en Maddie, una conductora de Uber que pierde su automóvil y responde a un anuncio de padres adinerados que quieren que alguien salga con su torpe hijo Percy (Andrew Barth Feldman) antes de que vaya a la universidad.

Otros actores en la cinta son Natalie Morales, Ebon Moss-Bachrach, Matthew Broderick, Laura Benanti y Kyle Mooney.

Jennifer Lawrence es una de las productoras de la cinta.