Jennifer Lopez cautiva en Miami con leggings y 'abs de impacto'

La cantante Jennifer Lopez fue captada al salir de un gimnasio en la ciudad de Miami, en Florida este fin de semana.

J. Lo hizo alarde de su figura y su abdomen marcado al utilizar una sudadera corta de color verde olivo, de la marca Guess. En la parte inferior, la actriz delineó sus piernas tonificadas con unos leggings negros.

Los leggings contaban con un toque especial, ya que tenían estampados los nombres Emme y Max, los mellizos que tuvo con Marc Anthony.

Foto: Grosby Group

La actriz de 51 años complementó su atuendo deportivo con unos tenis negros, con toques en color turquesa, y un cubrebocas oscuro.

Además, la Diva del Bronx peinó su cabello castaño en una coleta alta y llevó poco maquillaje sobre el rostro al salir de Somi Fitness para subir a su automóvil rojo de la marca Porsche.

Lee también: Gal Gadot muestra su belleza sin maquillaje en Instagram

Antes de que Jennifer Lopez se trasladara al gimnasio, los paparazzis captaron a una camioneta de pruebas de Covid-19 móviles saliendo de la residencia que comparte con su prometido Alex Rodríguez.

Mientras se mantiene saludable y en forma, la actriz de Hustlers también se prepara para su participación en la ceremonia de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Lady Gaga cantará el himno nacional y J. Lo realizará una presentación musical.



Mientras los éxitos profesionales siguen llegando a la vida de la intérprete, su boda ya fue pospuesta en dos ocasiones por la pandemia de Covid-19.

En una entrevista para la revista Elle, Lopez contó que ya no está segura de que se puedan concretar todos los planes que tenía para su boda con Alex Rodríguez. "Lo cancelamos y desde entonces no hemos hablado de eso. No hay prisa", expresó la Diva del Bronx.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Jennifer Lopez en leggings.

No te pierdas: El bikini durazno con el que Alessandra Ambrosio arrasó en Brasil



p