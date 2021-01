Jennifer Lopez luce figura de impacto con top deportivo en gimnasio

La cantante Jennifer Lopez “encendió” Instagram al compartir una fotografía de su rutina de ejercicio en el gimnasio.

La intérprete de On The Floor presumió su “figura de impacto” con unos leggings negros de cintura alta. Además, utilizó un top deportivo, de color blanco, con tirantes delgados y escote pronunciado, para lucir su abdomen tonificado.

J. Lo dejó que su cabellera rubia rizada cayera sobre sus hombros y su rostro, el cual estaba maquillado con tonos oscuros.

En la imagen, Jennifer posó inclinada hacia el frente mientras tonificaba sus brazos con una máquina de poleas en el gimnasio.

Aunque la actriz no reveló su ubicación exacta, pero se sabe que pasó el fin de año en Nueva York para participar en el espectáculo Rockin ‘Eve.

Jennifer Lopez, de 51 años, actuó ante un Times Square vacío por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus. Cantó Dance Again, Waiting for Tonight y un cover de Dream On, originalmente interpretada por Aerosmith.

Para la presentación utilizó un vestido blanco con falda de capas y una bola de cristales incrustados de Valentino.



La Diva del Bronx tiene múltiples proyectos laborales para este 2021, pero en el ámbito personal, su boda tendrá que seguir esperando. La ceremonia estaba programada para realizarse en junio de 2020 en Italia y se pospuso por la pandemia de Covid-19.

En una entrevista con Andy Cohen reveló que ella y Alex Rodríguez contemplan la posibilidad de no casarse. La pareja trata de no pensar en el tiempo y tomar sus planes sin prisa, ya que no está en sus manos.

