Jennifer Lopez luce figura de impacto en sesión fotográfica en la playa

Recientemente Jennifer Lopez lanzó su propia línea de cosméticos bajo la marca JLo Beauty y como parte de su promoción, la cantante protagonizó la edición de mayo de InStyle Magazine.

En su cuenta de Instagram, JLo compartió algunas fotos en exclusiva de la sesión que realizó a la orilla del mar, ataviada con varios atuendos que ayudaron a delinear la figura de impacto que conserva a los casi 52 años.

Para las dos primeras tomas posó ataviada con un ajustado traje de baño de tipo bodysuit color nude con bordes plateados. El diseño de Norma Kamali constó de escote profundo en V, cuello halter y cintura alta.

En la tercera imagen, la Diva del Bronx Lució un bikini de encaje negro a juego conun cinturón de cuero y hevilla dorada, así como una blusa de satén en color marrón, la cual utilizó desabotonada y al estilo braless.

La cuarta foto dejó a la vista su vientre plano enmarcado con un mantalón blanco y un top negro con una fotografia de sí misma estampada.

Sin ser suficiente, la celebridad publicó una última foto en la que aparece recostada de lado sobre la arena, ataviada con un pantalón de mezclilla clara y un top blanco con escote circular y tirantes.

Para la sesión optó por maquillaje en tonos bronceados de su colección de cosméticos, además de joyería de Tiffany & Co.

El millonario anillo de compromiso que le dio Alex Rodriguez no fue incluido en su look.

Además de la sesión fotográfica para la edición de la revista de moda y estilo de vida, Jennifer dio una entrevista en exclusiva en la que dijo que se siente en el mejor momento de su vida en relación a su salud física y a su imagen.

Durante la charla con la entrevista dijo que se ejercita y se mantiene en forma más por su salud que por su apariencia.

Algunos de los principales ejercicios que hace en su rutina son abdominales, lagartijas, estocadas y máquinas de pesas para las piernas.

“Estoy en la mejor forma de mi vida. En mis 20 y 30 años solía hacer ejercicio, pero no como lo hago ahora. No es que haga más ejercicio, simplemente hago ejercicio más duro y de forma más inteligente. Y no me lleva tanto tiempo como en el pasado”, reveló.