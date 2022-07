Jennifer Lopez luce figura irreal sin ropa en campaña publicitaria

Jennifer Lopez encendió las redes sociales al compartir un video publicitario de los recientes lanzamientos de cosméticos y productos de belleza de su marca homónima JLo Beauty.

En su última actualización de Instagram, la intérprete de El anillo pa’ cuándo hizo alarde de sus curvas de infarto ataviada con un diminuto traje de baño negro que ayudó a destacar su figura irreal que conserva a los 53 años.

El atuendo constó de un monokini negro con paneles recortados sobre el abdomen, corte alto en el área del bikini, revelador escote en V y finos tirantes con argollas de oro.

A lo largo del clip aparece modelando el traje de baño, pero hubo partes que rodó en topless, dejando a la vista el impresionante físico en el que trabaja a través de arduas rutinas de ejercicio, incluido el baile.

Para estas imágenes, la cantante sólo lució su melena peinada en voluminosos mechones rubios peinados por la mitad, prescindió de todo accesorio que pudiera robarle atención y lució su rostro definido con maquillaje bronceador, labial nude, blush color canela y párpados ligeramente ahumados.

Jennifer lanzó su reciente colección para celebrar su cumpleaños 53 y en Instagram hizo ofertas en ciertos productos.

“Le damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestro rostro, pero a veces descuidamos el cuerpo. Para mí era importante crear una rutina de cuidado de la piel para el cuerpo para abordar sus necesidades específicas y únicas, ¡y comenzamos con el botín!”, dijo.

“Hoy es mi cumpleaños y te estoy regalando una gota especial de #JLoBody FIRM + FLAUNT Targeted Booty Balm. ¡Dirígete a JLoBeauty.com para comprar el video y obtener algo de ciencia realmente sexy! #JLoBelleza”, agregó.

Sus recientes actualizaciones en redes sociales vienen en medio de su glamurosa y comentada luna de miel con Ben Affleck en París.

La pareja viajó a Francia para celebrar su matrimonio, pero también por el cumpleaños número 53 de la cantante.

Durante un paseo en barco por el río Serna, Ben fue fotografiado por los paparazzis durmiendo en la popa, sobre una silla de madera.

Las fotografías se viralizaron en redes sociales, recibiendo comentarios y burlas debido a lo agotado que se veía Ben en medio de su luna de miel.

Mientras estaba despierto, Ben disfrutó del paseo con su esposa y sus hijos, posteriormente fueron vistos comiendo al exterior del barco y fotografiando las vistas del río.

