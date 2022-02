La estrella Jennifer Lopez está en plena promoción de su película Marry Me, que protagoniza junto a Maluma y Orwen Wilson, y no ha dudado en lucir sus atuendos más glamorosos y osados.

Sorprendió con el atuendo que usó para su entrevista con el periódico The New York Times. A través de Instagram, se mostró ataviada con una extravagante falda de Grace Ling que dejó sus caderas expuestas, cubriendo lo necesario con una lámina metálica en el derriere.

Completó el look con un top negro y, por momentos, usó una chaqueta de cuero.

Jennifer Lopez posó ante las cámaras orgullosa de la figura que posee a los 52 años. Llevó su cabellera rubia con un moño bajo ligeramente despeinado y lució un maquillaje de apariencia natural donde predominaron los tonos nude.

Dijo a Elle Magazine que las cinco cosas que le dan una apariencia joven son: un adecuado sueño, el protector solar, los sueros, los suplementos alimenticios y llevar un estilo de vida saludable.

Kevin Fernández, chef personal de la cantante, dijo al medio US Weekly que ella tiene una dieta especial libre de carbohidratos y azúcares. Lo que también contribuye a un buen estado de salud físico.

Consume alimentos saludables, siempre que el platillo no incluya salmón o fruta con alta dosis de azúcar. Aunque no come frutas ni carbohidratos procesados, sí tiene la despensa llena de todo tipo de alimentos para su familia.

Jennifer López vuelve a los cines con Marry Me

Jennifer López vuelve a la actuación y protagoniza Marry Me, cuyo estreno en cines está programado para el 11 de febrero, justo a tiempo para el Día de San Valentín.

En la película, la Diva del Bronx interpreta a una cantante de fama internacional que tiene que lidiar con una vida amorosa pública, muchos señalan que refleja su propia realidad.

En entrevista, dijo al New York Times que ella y su personaje en Marry Me son muy similares ya que tienen una “vida muy específica”.

“Tienes que aprender a navegar: tener una vida pública, una vida artística y luego tu vida privada. Al final del día lo único que quieres es simplemente una vida normal, como cualquier otra persona”, señaló.

Sobre su relación con Benn Affleck: "Somos mayores ahora, somos más inteligentes"

Jennifer Lopez y Ben Affleck dieron una de las grandes noticias de los espectáculos en 2021 al retomar su noviazgo luego de 20 años. Hicieron pública su relación en agosto y desde entonces se han mostrado muy cariñosos en cenas, yates y alfombras rojas.

Lopez estaba por casarse con el ex beisbolista Alex Rodríguez, pero rompió su compromiso y un par de meses después reanudó su relación con Ben Affleck.

La actriz de 52 años dijo a la revista People que “nunca ha estado mejor” y que pasa por un momento muy hermoso en su vida, gracias a sus éxitos profesionales y a su noviazgo con Ben Affleck.

“Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una hermosa historia de amor y tenemos una segunda oportunidad”, dijo para la historia de portada del mes de enero.

La neoyorquina reconoció que tuvo un poco de miedo de reanudar su relación, pero ahora son “más maduros e inteligentes” para llevarla por buen camino.

“Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento tan hermoso para todos nosotros”, agregó.

