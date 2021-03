Jennifer Lopez presume sus músculos con traje de baño en Instagram

Jennifer Lopez es la envidia de muchas jóvenes que desean tener la figura y belleza que conserva a los 51 años.

Es común ver a la cantante haciendo alarde de su físico, producto de horas de entrenamiento y estrictas dietas afuera del gimnasio, durante paseos familiares, en exclusivos eventos de Hollywood y en redes sociales.

En esta ocasión, dejó a sus fanáticos impresionados con una selfie en la que muestra su musculoso cuerpo apenas envuelto en un revelador traje de baño blanco de tipo bodysuit.

La intérprete de El Anillo compartió una foto de sí misma tomada frente a su espejo. En ella aparece sobre sus rodillas, con sus bíceps marcados, diminuta cintura y tonificadas piernas.

Lució su belleza al natural al mostrar su cabello cobrizo peinado en un moño alto, con el rostro sin maquillaje y sólo con un par de pendientes de aro como complemento.

En el pie de foto insinuó que estaba disfrutando de un día de descanso y autocuidado en su casa; incluso aprovechó para hacer promoción de su línea de belleza JLo Beauty.

Su reciente publicación sucede después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones en República Dominicana en compañía de su familia y su prometido Alex Rodriguez.

Durante su estancia, ambas celebridades compartieron detalles en redes sociales, incluidas stories con fotos y videos de los idílicos paisajes del Caribe, atardeceres de ensueño y románticas muestras de cariño entre los dos.

Días antes de emprender su escapada romántica, JLo atrajo la atención mediática por haber revelado que ella y su promedio tuvieron que recurrir a la terapia durante la pandemia.

Y agregó que, aunque les gusta su agitada vida laboral y personal, ambos han disfrutado de un ritmo más tranquilo y de sus mutuas compañías.

“Extraño ser creativa y correr en 150, pero Alex, entre todas las personas, dijo: ‘Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están ahí, y tú estás ahí todo el tiempo’. Realmente ha sido bueno” dijo la cantante.