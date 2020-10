Jennifer Lopez presume vientre plano con crop top en Instagram

Jennifer Lopez está orgullosa de los resultados que ha obtenido a partir de horas en el gimnasio, por lo que en redes sociales suele presumirlos.

En esta ocasión se dirigió a Instagram para publicar una imagen de sí misma donde hace alarde de su vientre plano y, de paso, sus esculpidos bíceps.

JLo lució ataviada con un crop top blanco de mangas cortas a juego con un pantalón de mezclilla azul de corte alto, prendas que ayudaron a enmarcar sus abs de acero y diminuta cintura.

Posó para la cámara con las manos en la cabeza y los codos elevados para mostrar sus ejercitados brazos.

Enmarcó su rostro, definido por maquillaje en tonalidades bronceadas y durazno, con extensiones aferradas a su cabello peinado con raya en medio en mechones ondulados sobre su pecho. Al look le añadió varios brazaletes en ambas muñecas.

“De vuelta a lo básico”, escribió bajo la publicación con más de 2.6 millones de likes y comentarios de amigos, celebridades y fanáticos impactados por su belleza y juventud a los 51 años.

“Wow”, escribió Khloé Kardashian. “Eres todo menos básica, súper hot”, dijo la presentadora y amiga de JLo, Loren Ridinger, “Eres todo menos eso”, añadió la cantante Maren Morris.

Sus más recientes actividades en dicha red social se producen en medio de varios proyectos empresariales en los que se ha involucrado, como el lanzamiento de una nueva colección de zapatos para DSW, el estreno de su sencillo Pa’ Ti con Maluma y el diseño de su propio bolso de lujo para Coach.

La intérprete de El Anillo recientemente habló con la revista Vogue sobre la colaboración que obtuvo con la marca de moda y dio detalles de su trabajo con el director creativo Stuart Vevers para diseñar un bolso que la caracterice bajo el nombre de The Coach X Jennifer Lopez Hutton.

My first-ever design collab with @coach❗ 20 a las 8:31 PDT

En el lanzamiento del diseño, la cantante dijo en un comunicado, obtenido por Daily Mail, que este trabajo fue una gran experiencia y que estaba feliz por un diseño que la identifica y le hace sentir en el Bronx, lugar de donde es originaria.

“Realmente quería que The Coach X Jennifer Lopez Hutton se sintiera como yo. El cuero con bloques de color y los detalles de herrajes pulidos son realmente mi estilo. Es una bolsa que me hace parecer unida y lista para cualquier cosa, y no puedo esperar para compartirla con todos. Me gusta cuando las cosas coinciden, creo que esa es mi sensibilidad del Bronx”.