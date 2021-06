La cantante Jennifer Lopez fue captada por paparazzis cuando llegó al gimnasio ataviada con un espectacular conjunto deportivo de Niyama Sol.

Presumió sus músculos y abdomen plano con un crop top rojo y leggings estampados. Aumentó el glamour con lentes de sol, arracadas de oro y un vaso cubierto de brillantes dorados.

La Diva del Bronx, de 51 años, lució un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, rubor durazno y labios delineados. Profundizó su mirada con delineador negro y amarró su cabellera en un moño bajo.

Foto: Grosby Group

Salió del gimnasio y se dirigió al estudio de grabación con su equipo a bordo de un Rolls Royce rojo brillante.

Jennifer Lopez está a punto de cumplir 52 años en julio, pero goza de una increíble forma física. Accedió a revelar algunos de sus hábitos saludables para la edición de febrero de Elle Magazine.

Dice que las cinco cosas que le dan una apariencia joven son: un adecuado sueño, el protector solar, los sueros, los suplementos alimenticios y llevar un estilo de vida saludable.

Kevin Fernández, chef personal de la cantante, dijo al medio US Weekly que ella tiene una dieta especial libre de carbohidratos y azúcares. Lo que también contribuye a un buen estado de salud físico.

Consume alimentos saludables, siempre que el platillo no incluya salmón o fruta con alta dosis de azúcar. Aunque no come frutas ni carbohidratos procesados, sí tiene la despensa llena de todo tipo de alimentos para su familia.

Mientras Jennifer Lopez está en Miami, su novio Ben Affleck fue captado en Las Vegas en la sala de grandes apostadores del Wynn Resort and Casino. Usó una camiseta oscura y lentes de sol para intentar pasar desapercibido.

Una vez ganó $2.4 millones de dólares en un casino de Atlantic City y en 2014, se le prohibió jugar en el Hard Rock Casino & Hotel por ser “demasiado bueno” en las cartas.

Ben Affleck está en Las Vegas para filmar una película, pero aún no está claro si será Keeper of the Lost Cities, Witness for the Prosecution o Ghost Army.

Jennifer Lopez y Ben Affleck han desatado revuelo al darse una segunda oportunidad en el amor y retomar su relación tras 17 años. La sorpresa fue mayor porque hasta abril, la intérprete de On The Floor estaba comprometida con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

Una fuente dijo a la revista People que ella está “increíblemente feliz” en su relación y está considerando mudarse a Los Ángeles para que puedan “pasar el mayor tiempo posible juntos”.

Mira las fotos de Jennifer Lopez en la galería.