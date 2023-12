Joy Corrigan, modelo de Victoria’s Secret, protagonizó una cautivante y sensual sesión fotográfica a la orilla de las playas de Miami, Florida.

Durante el rodaje de la sesión, la joven celebridad hizo alarde de su impresionante silueta y vientre plano ataviada con un pequeño traje de baño color crema.

Modeló un sostén de copas push up con finos tirantes satinados, a juego con un bikini thong de cintura alta, que se aferró a sus afiladas caderas.

Para combinar el atuendo usó un collar de oro dorado, pequeños pendientes a juego, así como tenis blancos con detalles fosforescentes, calcetas blancas y una minifalda con olanes que se quitó para mostrar el bikini.

La modelo, de 35 años, presumió su nuevo corte de cabello y renovada imagen, al lucir un corte bob despeinado con raíces marrones y mechones rubios amarillosos.

Joy Corrigan modela bikini casi imposible de llevar en sesión fotográfica en Miami. Foto: The Grosby Group

Su belleza se vio destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, sombras marrones, un fino cat line negro y blush rosadas sobre los pómulos.

La sesión fotográfica, rodada en las playas de Miami sucede después de haber revelado su verdadera edad y decir que había mentido sobre su identidad para poder trabajar en la industria del modelaje.

En una publicación que hizo en Instagram como motivo de su cumpleaños, la modelo y celebridad de internet se sinceró con sus fanáticos y les dijo que había guardado el secreto sobre su edad por años porque estaba “avergonzada” y tenía miedo de que la despidieran de su trabajo.

“Por fin estoy lista para revelar este secreto que he estado guardando durante años. Tengo 35 años de edad. Me han dicho que mienta sobre mi edad durante años por agentes pesados y gente de la industria”, escribió en Instagram.

“Durante años estuve avergonzada de mi edad. Tenía este miedo de que los clientes descubrieran mi edad y cancelaran trabajos aunque encajaba con el aspecto”.

Agregó que ocultó parte de su identidad y personalidad, incluso a sus amigos, para evitar que la industria se enterara. “Tenía que ser otra persona para poder trabajar. Me vi obligada a opacar mis conocimientos, experiencia y luz para encajar en este papel. Hoy, a los 35 años, nunca me he sentido mejor, más joven o más viva. Esta es mi verdad. Mi vida acaba de comenzar”, señaló.

Sus fanáticos demostraron su apoyo y celebraron que haya dicho la verdad, aunque destacaron que no importaba los años que tuviera, ya que la fama y el éxito estaban en sus manos y que se ve bella y eternamente joven.

Otros fans dijeron que “adoraban su coraje y vulnerabilidad” y que la seguirán hasta el final y mientras haga lo que ama hacer.