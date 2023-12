Sydney Sweeney viajó a Australia para estrenar su nueva película de romance Anyone But You, misma que protagoniza con Glen Powell.

La joven desfiló por la alfombra beige de la premiere acaparando la atención de propios y extraños con un arriesgado, pero glamuroso look transparente que dejó a la vista su lencería y destacó su belleza.

Usó un vestido color perla de Givenchy, el cual presentó falda larga asimétrica, espalda descubierta, escote profundo y detalles drapeados sobre el vientre y la cadera. Debajo de la prenda presumió un conjunto lencero satinado del mismo tono.

Añadió un par de zapatillas de plataforma plateadas, anillo y pendientes de diamantes a juego.

Su cabello se lució peinado en elegantes mechones ondulados, mientras su rostro se mostró maquillado con una base clara, labial nude y blush color durazno; destacó su mirada arrasadora con un fino delineador marrón y sombras ligeramente metálicas.

La estrella de Euphoria posó frente a las cámaras haciendo alarde de su inigualable belleza y sensualidad con poses profesionales y coquetas; poco después se reunió con el resto del elenco en el Hoyts Entertainment Quarter de Sydney, Australia.

Glen Powell fue el ausente de la noche al no desfilar junto al productor Will Gluck ni con Sydney. Al parecer el actor decidió no acudir a la premiere después de haber hecho una extensa gira de promoción en Estados Unidos y haber asistido a la alfombra roja beige de Nueva York.

Durante dicha gira, Sydney le dijo a Entertainment Tonight que ha estado demasiado ocupada para pensar en su compromiso con Jonathan Davino y en su boda, aunque ha estado trabajando con él. “¡Estoy tan ocupada trabajando! Soy adicta al trabajo y me encanta, me encanta”

Davino y Sydney trabajaron como socios productores de Anyone But You a través de su empresa Fifty-Fifty Films y estuvieron juntos a pesar de los múltiples rumores sobre el romance de ella con su coprotagonista Glen Powell.

La comedia romántica está a punto de llegar a los cines mundialmente el 22 de diciembre, una semana después de su fecha de estreno inicial.