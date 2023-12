Sydney Sweeney asistió a la premiere de Anyone But You, película en la que protagoniza junto a Glen Powell.

A su paso por la alfombra roja, llevada a cabo en AMC Lincoln Square Theater de la Gran Manzana, la actriz acaparó todas las miradas debido a su inigualable belleza y sensualidad, cubierta apenas por un vestido traslúcido.

Vistió un vestido exclusivo de Miu Miu, hecho con tela de malla metálica y decorada con cientos de cuentas y piedras plateadas. El diseño contó con ajustado escote square, finos tirantes, falda recta hasta el suelo y ajuste en la cintura.

Sumó un conjunto de lencería nude con bikini alto que presumió debajo de la prenda trsúcida, un cinturón negro abrochado por debajo del pecho, pendientes brillantes y un par de zapatillas plateadas.

El vestido joya traslúcido con el que Sydney Sweeney paralizó Nueva York. Foto: AP

Su belleza se mostró destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras plateadas, un fino cat eye y ligero blush rosado sobre los pómulos. Estilizó el look con un moño alto y mechones ondulados.

Por su parte, Glen Powell arribó a la premiere vestido con un traje de vestir azul cobalto, una camisa de cuello bajo y zapatos negros. Ambos posaron felices y coquetos frente a las cámaras haciendo evidente su química y cariño.

Durante las grabaciones, la prensa y los fanáticos vincularon sentimentalmente a ambas celebridades , a pesar de que ella está comprometida con su novio Jonathan Davino.

En una reciente entrevista, Powell desmintió los rumores sobre una aventura y dijo que su relación sólo se limitaba a la película. Él dijo: “Cuando todo eso sucedió, ya sabes, públicamente, me sentí desorientado e injusto. Pero de lo que me estoy dando cuenta es que ahora sólo es sólo una parte del trabajo”.

Por su parte, Sydney, de 26 años, le dijo a Variety que no le molestaban los rumores sobre romance, ya que la polémica de aventura estaba ayudando a darle promoción a su película.

“Es una comedia romántica. ¡Eso es lo que la gente quiere! A Glen y a mí realmente no nos importa. Nos divertimos mucho y nos respetamos mucho”, dijo. Y agregó: “Ellos lo quieren. Es divertido dárselo”.

Antes del estreno, la pareja de actores visitaron el set de Today para hablar del filme y del vínculo que formaron mientras grababan en Australia. Glen negó su romance, pero dijo: “Nos amamos. Y, sinceramente, este es uno de los seres humanos más espectaculares que he conocido. Ella es realmente genial”.

Mientras se estrena la esperada película de romance este diciembre, Sydney Sweeney lanzó el tráiler de Madame Web, filme con el que debutará como heroína de Marvel junto a Dakota Johnson.

La cinta de superhéroes se estrenará el 14 de febrero de 2024 y será parte del Spiderverse, según los primeros detalles revelados.