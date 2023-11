Sydney Sweeney se tomó un descanso de su apretada agenda de trabajo para vacacionar con sus amigos en Australia.

A través de redes sociales compartió algunos detalles de sus días de eterno sol y calor, incluidas fotos de sí misma luciendo su alucinante cuerpazo y belleza al natural con un atuendo Gooseberry Intimates.

Y es que en Instagram modeló un atrevido monokini verde oliva con pronunciado escote en V, ajuste sobre la cintura y corte alto en las piernas; también contó con espalda descubierta y cuello halter.

Sólo sumó gafas solares rectangulares, discretos collares de oro y una fina manicura nude.

La celebridad se lució bella sin maquillaje en el rostro y su cabello rubio mojado y alborotado.

“Dulce hogar Australia”, escribió bajo la publicación, haciendo referencia a su destino vacacional y a la canción Sweet Home Alabama que le cambió la letra a Australia.

Sydney Sweeney regresó a Australia después de haber filmado allí la nueva comedia romántica Anyone But You con Glen Powell. Durante las grabaciones, la prensa y los fanáticos vincularon sentimentalmente a ambas celebridades , a pesar de que ella está comprometida con su novio Jonathan Davino.

En una reciente entrevista, Powell desmintió los rumores sobre una aventura y dijo que su relación sólo se limitaba a la película. Él dijo: “Cuando todo eso sucedió, ya sabes, públicamente, me sentí desorientado e injusto. Pero de lo que me estoy dando cuenta es que ahora sólo es sólo una parte del trabajo”.

Por su parte, Sydney, de 26 años, le dijo a Variety que no le molestaban los rumores sobre romance, ya que la polémica de aventura estaba ayudando a darle promoción a su película.

“Es una comedia romántica. ¡Eso es lo que la gente quiere! A Glen y a mí realmente no nos importa. Nos divertimos mucho y nos respetamos mucho”, dijo. Y agregó: “Ellos lo quieren. Es divertido dárselo”.

Mientras se estrena la esperada película de romance a finales de este año, Sydney Sweeney lanzó el tráiler de Madame Web, filme con el que debutará como heroína de Marvel junto a Dakota Johnson.

La cinta de superhéroes se estrenará el 14 de febrero de 2024 y será parte del Spiderverse, según los primeros detalles revelados.