Joy Corrigan posa con escaso bikini ‘underboob’ en Coachella

La modelo de Victoria’s Secret, Joy Corrigan, protagonizó una sesión de fotos en bikini mientras se divertía con su hermana en Indio, California, donde se está llevando a cabo Coachella.

Posó para la cámara ataviada con un traje de baño azul marino tejido de dos piezas, compuesto por un sostén bandeau underboob y un bikini de cintura baja con detalles plateados bordados en los costados.

El diseño JMP The Label de Juliette Porter dejó poco a la imaginación y ayudó a destacar la trabajada figura de la modelo de 27 años.

Para combinar el look, la celebridad añadió un sombrero de ala ancha tejido en color azul, verde y blanco de Sensi Studio, un par de pequeños pendientes de oro pequeños anillos del mismo estilo, múltiples brazaletes de colores en ambas manos y collares de estilo boho chic.

Foto: The Grosby Group

Remató el outfit con un par de botas de vaquero estampadas con margaritas y detalles blancos y negros, así como un cinturón de cadena dorada. El accesorio combinó con la temática indie del festival.

Destacó su belleza con maquillaje en tonalidades claras, con ligero labial rosado, colorete rosa en los pómulos y rímel negro; su cabello rubio se lució peinado en mechones ondulados con raya enmedio.

Joy presumió su físico atlético y kilométricas piernas mientras posaba seductoramente hacia la cámara y se divertía con su hermana Gina Corrigan, quien usó un conjunto playero verde, botas vaqueras blancas y un sombrero amarillo canario.

Ambas posaron en un jardín lleno de flores y arbustos, ubicado en lo que parecía el exterior de su hotel.

Joy, posteriormente, continuó con la sesión de fotos caminando por las terrazas del lugar y haciendo alarde de su talento frente a las cámaras con diferentes y sensuales poses.

La celebridad ha estado en Indio desde que inició el primer fin de semana de Coachella. A través de redes sociales ha estado compartiendo detalles de su lujosa estadía, así como de su asistencia a los conciertos.

En una serie de fotografías se mostró ataviada con un vestido transparente de estilo hippie, con flores bordadas a lo largo y en las mangas.

Debajo del vestido se dejó ver en un bodysuit rosa. Agregó accesorios rossas en el cabello, un bolso de Coach, así como un par de botas negras y un cinturón negro de tipo grunge.

“My chella bellas”, escribió refiriéndose a su séquito de amigas que la acompañaron y posaron con ella.

De acuerdo con Women Fitness, la joven mantiene su figura de impacto con una serie de rutinas diarias enfocadas en el ejercicio y alimentación.

Todas las mañanas se levanta a la misma hora, toma un vaso de agua y hace meditación, posteriormente toma café orgánico y trabaja en su agenda del día.

En cuanto al ejercicio, hace estiramientos, flexiones y ejercicios de yoga básica, además trabaja en actividades físicas que incluyen ejercicios de resistencia y fortalecimiento de músculos.

Al finalizar el ejercicio se repone con batidos basados en bayas orgánicas, mantequilla de almendras, acai congelado, espinacas, apio, pepino, proteína y colágeno.

Finalmente cuida su figura con una alimentación balanceada y sana: "Descubrí que no hay un único secreto para tener un torso delgado. Para mí, proviene del trabajo duro y de una alimentación saludable constante, al tiempo que limito los alimentos procesados ​​tanto como sea posible", le dijo a Women Fitness.

En una reciente entrevista que le dio a Maxim, la modelo dijo que le gusta utilizar atuendos que le ayuden a destacar sus encantos y la atlética figura en la que trabaja todos los días.

“Me encanta ser sexy y me encanta mostrar la piel porque me ejercito muy duro para conseguir el cuerpo que tengo. Siempre he sido muy abierta al respecto”, dijo.

MA

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí