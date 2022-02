Joy Corrigan y su hermana cautivan con bikini body en Los Cabos

Joy Corrigan, famosa por ser una de las modelos estrella de Victoria’s Secret y otras marcas de moda de lujo, fue captada disfrutando de un día de playa en compañía de su hermana Gina en playas de Los Cabos, México.

La celebridad, de 27 años, fue fotografiada destilando belleza y sensualidad con un conjunto tropical naranja que destacó su impresionante figura y marcado abdomen.

Posó frente a la cámara como si estuviese rodando una sesión profesional de alguna campaña publicitaria, junto a ella modeló también su hermana con quien estuvo nadando en la playa.

Joy se lució ataviada con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un bikini de cintura alta a juego con un sostén bandeau de ajustado escote.

Añadió un pequeño anillo y accesorios de buceo, incluidos bisores negros y aletas con detalles azules.

Foto: The Grosby Group

Presumió su belleza con maquillaje en tonos naturales, labial nude, blush claro y rímel en las pestañas; mantuvo su cabello rubio alborotado y húmedo por el agua. Durante algunas tomas soltó su cabello para que se viera con una apariencia más natural, pero igual de glamurosa.

Por su parte, Gina vistió un bikini de cintura alta verde esmeralda a juego con un sostén push up de finos tirantes y escote en V; también usó un equipo de buceo e hizo alarde de sus talento frente a la cámara posando recién salida del mar.

Las celebridades fueron fotografiadas frente al lujoso Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection en donde se han estado hospedando. Según los informes el hospedaje por noche oscila entre los $30 y $40 mil pesos mexicanos.

El dúo originario de Massachusetts ha disfrutado de unas merecidas y lujosas vacaciones en playas de Baja California en compañía de algunos amigos que decidieron reunirse para celebrar el cumpleaños número 27 de la modelo.

A través de redes sociales Joy ha estado documentando detalles de su escapada al paraíso mexicano a través de fotos y videos en los que se muestran en la playa, durante salidas nocturnas, cenas exclusivas, haciendo ejercicio juntas y hasta montando a caballo.

Si bien Corrigan está de vacaciones, no ha descuidado sus múltiples trabajos como modelo, influencer, directora y diseñadora de su propia marca de trajes de baño.

Durante su escapada ha estado colaborando con varias marcas de ropa promoviendo los nuevos lanzamientos como Revolve, Indahclothing, Chanel, Alexander Wang, Prada e Isa Boulder.

Asimismo, ha estado compartiendo sesiones fotográficas profesionales que rodó para marcas como Guess y Alo Yoga.

En una reciente entrevista que le dio a Maxim, la modelo dijo que le gusta utilizar atuendos que le ayuden a destacar sus encantos y la atlética figura en la que trabaja todos los días.

“Me encanta ser sexy y me encanta mostrar la piel porque me ejercito muy duro para conseguir el cuerpo que tengo. Siempre he sido muy abierta al respecto”, dijo.

También señaló que desde que inició su carrera a los 14 años ha ido puliendo su talento frente a la cámara para mostrarse más al natural, pero con “clase”.

“Intento mantener cada toma que hago con mucha clase y una muestra visual de la belleza de cómo puede verse una mujer. Ese es mi objetivo”, agregó.

MA

