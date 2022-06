Julia Fox desfila en el Festival de Tribeca con atrevido conjunto de cuero

Julia Fox fue una de las invitadas especiales a la reciente edición del Festival de Tribeca en Nueva York.

A su llegada al estreno de la película Savitree, en la que actúa una de sus mejores amigas Richie Shazam, famosa en la industria de la moda y el cine como actriz y directora.

Acaparó la atención de propios y extraños mientras desfilaba por la alfombra roja ataviada con uno de sus más atrevidos y reveladores atuendos.

El look constó de un crop top artístico impreso en 3D por la marca de moda basada en el arte y la tecnología Artemisi. El top estuvo sostenido por el cuello con cadenas plateadas y presentó paneles descubiertos en el pecho y espalda.

Foto: The Grosby Group

Por su parte, la falda se trató de un pequeño diseño de cuero negro con corte de cintura baja como las que anteriormente había lucido durante paseos por Los Ángeles. Agregó un par de botas extralargas también de cuero con tacón de aguja.

Antes de posar frente a las cámaras utilizó una chamarra de cuero con múltiples cierres plateados y bolsillos en los brazos a juego con un mini bolso con estoperoles.

Julia, de 32 años, acaparó la atención con su tonificada figura, pero también por su belleza destacada con una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, blush rosado, sombras metálicas con marcado cat eye y rímel negro en las pestañas.

Sobre las cejas decoloradas presentó un delineado más ampio en color negro conectado a las esquinas de sus ojos verdes.

Su cabellera dejó que su rostro tomara protagonismo al ir peinado en una ajustada cola de caballo alta con mechones lacios.

Antes de llegar al festival, compartió un clip corto en sus stories de Instagram en el que mostró que viajaba sola a bordo de una bicicleta eléctrica por calles de Manhattan. En las imágenes se aprecia como va arriba de la bicicleta usando su minifalda y tacones altos.

“Soy un tipo de perra "por cualquier medio necesario", escribió en una esquina del video.

En una entrevista que le dio a Page Six, la celebridad de origen italiano contó cómo el personal del Tribeca Grand Hotel no la dejó entrar porque pensaron que era “una perra loca” y no una invitada.

"Así que salté los setos con mi bolso Louis Vuitton jumbo de charol rojo y entré por la puerta lateral", recordó Julia.

Si bien ya contaba con una carrera de bajo perfil en la actuación, su corta relación con Kanye West le dejó una fama impresionante a la actriz, misma que le ha permitido convertirse en una de las celebridades más seguidas y aclamadas, tanto para cineastas como para diseñadores y marcas de moda de lujo.

Actualmente se encuentra grabando la película The Trainer de Tony Kaye junto a Bella Thorne y actuará en la película biográfica de Carrie White, Upper Cut.

Se rumora que podría participar en la película autobiográfica que dirigirá Madonna y en la que contará todos los detalles de su vida y carrera como la Reina del pop.

Por su parte, podría unirse al elenco de la temporada 13 de Real Housewives Of New York, producida por Bravo. Un miembro de la producción le dijo a TMZ que Julia podría unirse próximamente al resto del cast que se está seleccionando “rigurosamente”.

MA