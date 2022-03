Julia Fox presume cuerpazo con minifalda y crop top ‘underboob’ traslúcido

Julia Fox, exnovia de Kanye West, fue fotografiada dando un paseo por calles de Los Ángeles ataviada con un impresionante y escaso look que destacó su trabajada figura.

Los paparazzis la fotografiaron cerca de un centro comercial en Hollywood ataviada con un look inspirado en Julia Roberts durante su actuación en Pretty Woman.

Lució una minifalta canalé blanca a juego con un crop top sin mangas blanco, mismo que lució al estilo braless. El atuendo parecía ser una playera blanca recortada en dos partes y modificada para funcionar como un atrevido conjunto que destacara su tonificado abdomen y delgada figura.

Usó un par de botas de pvc negras extra largas a juego con un par de guantes del mismo material que le cubrió los brazos hasta los bíceps.

Llevó consigo un minibolso Balenciaga de cuero negro con relieve, valorado en $2 mil 241 dólares ($44 673 pesos mexicanos).

Agregó gafas solares de diseñador y pendientes circulares plateados

Su rostro se mostró definido con maquillaje claro que ayudó a darle un efecto de porcelana a su piel, labial nude y ligero blush en las mejillas; por su parte, su cabello castaño claro se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados.

Su aparición en público sucede después de haberse retractado de defender a Kanye West con respecto a las agresiones en contra de Kim Kardashian y su novio Pete Davidson.

Anteriormente había dicho que el rapero “no le haría daño a una mosca”; sin embargo, no estaba enterada de las amenazas y constantes ataques hacia la pareja vía redes sociales.

En una publicación eliminada al instante la modelo, de 32 años, dijo: “Me gustaría señalar que no he visto las últimas publicaciones de Instagram en el momento de este video [Eazy]. ¡Lo creas o no, tengo una vida y un hijo, y no tengo alertas de Google para este hombre!”.

Cuando se involucró con el rapero, Julia le dijo a TMZ que Kanye “era inofensivo” cuando se le preguntó si Kim y Pete deberían preocuparse por su seguridad.

Las agresiones comenzaron a intensificarse cuando Kanye lanzó el primer video de Eazy en donde aparenta enterrar vivo a Pete y donde se burla de la muerte de su padre que era bombero en Nueva York.

Si bien Julia dice haber cortado lazos con el fundador de Yeezy, se sabe que su mediática relación ya terminada le dejará beneficios de por vida a la estrella de Uncut Gems.

Según las estimaciones, podría ganar un estimado de $100 mil dólares por cada aparición pública que haga en el futuro, además de $50 mil dólares por cada actividad respaldada que haga en redes sociales.

“La relación de Kanye con Julia por un corto tiempo ha catapultado su estrellato y poder adquisitivo de cientos de miles a millones de dólares”, dijo Jonathan Shailt Obe, presidente de InterTalent Rights Group.

