Kanye West asegura que ‘atrapó’ a Kim Kardashian y Chris Paul en plena infidelidad

Kanye West volvió a hacer acusaciones sobre infidelidad por parte de Kim Kardashian a través de redes sociales, previo a que Elon Musk suspendiera su cuenta de Twitter por agresiones antisemitas.

El rapero alegó en internet que había atrapado a su entonces esposa siéndole infiel con el jugador de la NBA Chris Paul.

Antes de que le cerraran la cuenta, Kanye escribió en su mensaje de despedida: “Antes de que salgamos de aquí, atrapé a este tipo con Kim. Buenas noches”. Dicho mensaje causó una revolución en redes en la que fanáticos de él criticaron y atacaron a Kardashian, mientras fanáticos de ella la defendieron y calificaron los comportamientos y acusaciones de West como acoso y machismo.

El tweet, que al instante sumó más de 287 mil RT 70 mil comentarios, incluyó la fotografía de la estrella de los Phoenix Suns, pero no señaló más datos sobre la fecha. Anteriormente, durante su candidatura presidencial, Kanye acusó a la empresaria de serle infiel con Drake y con el rapero Meek Mill.

Si bien los representantes de Paul no se han pronunciado al respecto, fuentes cercanas a Kim dijeron que la acusación de infidelidad “no es cierta”.

El insider le dijo a Page Six que Kanye estaba tratando de desviar la atención luego de los múltiples ataques antisemitas que compartió en internet y en su reciente participación en el podcast de Alex Jones junto al supremacista Nick Fuentes.

Kanye quiere “atacar a Kim para redirigir la atención de todos después de un día de travesuras locas en las que dijo todas las cosas odiosas y ofensivas con las que pudo soñar. Ella [Kim] quiere que la dejen sola para poder concentrarse en sus hijos”.

Hasta el momento la empresaria no se ha pronunciado al respecto y sigue enfrentando la polémica por las campañas publicitarias de Balenciaga, marca de lujo con la que trabaja como imagen y modelo estelar.

Durante la entrevista con Alex Jones, el creador de Donda afirmó que “ama a Hitler” y negó la existencia del Holocausto, donde los nazis mataron a casi seis millones de judíos europeos, según los registros históricos “eso es fácticamente incorrecto”, agregó por los asesinatos.

“Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa especialmente Hitler”, dijo para después alabar al líder del genocidio y decir que era “un tipo genial” con “atuendo genial”.

“Lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”, agregó.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.