Kanye West ‘intimidaba’ a sus empleados de Yeezy con fotos gráficas de Kim Kardashian

Kanye West no termina de salir de una polémica para entrar en otra, cada una más intrigante y escandalosa que otra.

Recientemente se dio a conocer que el rapero exhibió fotografías íntimas, con poca o sin ropa, de su entonces esposa Kim Kardashian en su oficina de Adidas.

Empleados despedidos, que colaboraban con el cantante en la división de Yeezy, revelaron a la revista Rolling Stone que las fotografías o videos explícitos eran presentados diariamente con el objetivo de “intimidarlos”.

Una de las ocasiones que sucedió esto fue durante una entrevista de trabajo con un candidato, Kanye le mostró una foto íntima de Kim que le acababa de llegar a su celular y después se la mostró a otros empleados.

La filtración de contenido gráfico de la socialité no fue lo único que hizo Kanye dentro de las oficinas, en las acusaciones informadas a Rolling Stone se describió que West creó una “atmósfera sexualizada” en la que la pornografía era el tema de todos los días, incluso involucraba a las empleadas con comentarios sexualizados.

“Quiero que me hagas un zapato que pueda coger”, le dijo el rapero a una empleada en las oficinas de China.

Los exempleados acusaron también que diario Ye reproducía videos pornográficos en medio de las jornadas de trabajo, la mayoría de esos videos lo involucraban a él físicamente, a su esposa y a otras mujeres.

En redes circula un video grabado por el equipo de Kanye en el que muestra al cantante reuniéndose con varios empleados de Adidas en una sala y de la nada comienza a reproducir un video pornográfico en su celular.

Uno de los trabajadores parece estar sorprendido por el video y se niega a verlo, Kanye insiste en reproducirlo para sus colegas quienes expresan su incomodidad.

Kanye west shows Adidas execs porn to make them feel as uncomfortable as he did when he discovered they were stealing his ideas. pic.twitter.com/iAoQanhI82