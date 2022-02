Katy Perry conquista Hawái con top ‘underboob’ y falda ajustada

Katy Perry fue vista en medio de las grabaciones de la nueva temporada de American Idol en playas de Hawái en compañía de su equipo de trabajo, incluido el cantante Luke Bryan y Lionel Richie.

La cantante de Fireworks fue fotografiada por los paparazzis haciendo alarde de su belleza y estilo con un look total white ideal para la playa, el cual estuvo conformado por un top underboob de manga corta y escote en V a juego con una falda larga de corte lápiz con flequillos a lo largo de Zimmermann.

Añadió un par de sandalias de Bottega Veneta, un collar plateado que combinó posteriormente con un lei hawaiano, que es una guirnalda decorada con flores o adornos similares típico del estado del Pacífico.

Foto: The Grosby Group

La intérprete de California Gurls definió sus rasgos con labial rosado, blush durazno sobre sus pómulos, amplias pestañas negras y un perfecto cat eye negro y sombras rojizas; su larga cabellera negra se lució peinada con raya en medio y mechones ondulados.

Antes de dejar el set de grabación, la juez de American Idol, de 37 años, cambió su top underboob por una prenda tejida con tirantes y escote recto.

Posó para las cámaras sonriente y alegre, incluso saludó a algunos fanáticos que la veían a la distancia antes de subir a un carrito de golf con Luke y Richie para dejar el set.

Más tarde ese día los paparazzis captaron a Olando Bloom paseando por Aulani, resort de Disney en en que se hospedaron. El actor llevaba a su hija Daisy Dove en un canguro para bebés.

Antes de viajar a Hawái, la cantante fue vista disfrutando del Super Bowl LVI en Los Ángeles en compañía de Bloom y un grupo de amigos.

En las últimas semanas se ha mantenido ocupada con varios proyectos laborales como el final de su temporada de ocho espectáculos perteneciente a su primera residencia en Las Vegas en Resorts World. Debido a su éxito rotundo, su residencia se extendió con 24 fechas más hasta agosto.

Asimismo, ha estado grabando segmentos de la nueva temporada del concurso de talentos American Idol y trabajando en música y videos nuevos.

Luego de sus avistamientos en público, los fanáticos comenzaron a especular sobre si espera su segundo bebé con el actor de Los Piratas del Caribe.

Y es que las sospechas surgieron a partir de los looks que ha elegido la celebridad para salir en público. Hasta el momento no se han confirmado los rumores y Katy Perry no se ha pronunciado al respecto.

MA

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí