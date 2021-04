Kelly Osbourne deslumbra con nuevo look en Instagram

Desde que perdió casi 40 kilos, Kelly Osbourne no se ha cansado de hacer alarde de su nueva figura, ya sea en público o a través de redes sociales.

En esta ocasión recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de sí misma presumiendo otra renovación que se hizo, pero ahora en el cabello.

Sin perder su característico color morado, la presentadora de 36 años posó para la cámara con un voluminoso y largo cabello ondulado, peinado con raya en medio, dejando escondidos los mechones del bob corto que ha lucido en los últimos meses entre las nuevas extensiones.

La celebridad lució su belleza resaltada con maquillaje en tonalidades rosadas para combinar su cabello. Utilizó labial nude, blush color durazno, sombras oscuras sobre los párpados, un cat eye definido y largas pestañas con rímel negro.

Posó para la cámara sentada en lo que parece una silla de director, en medio de un camerino con decoración grisácea.

“Nuevo cabello. Nueva perspectiva”, escribió en el pie de foto.

Antes de compartir la foto, la hija de Ozzy Osbourne dio algunos vistazos del proceso de renovación en sus stories de Instagram diciendo “Hoy tengo el pelo largo. ¡Mírame, me siento como una persona completamente diferente. Podría ser como si conocieras a una de esas chicas sexys. ¡Pensar en lo fea que solía ser!”.

Sus recientes actividades en redes sociales se producen luego de atraer la atención por revelar que había tenido una recaída después de casi cuatro años sobria.

A través de un video, Kelly admitió que no estaba orgullosa de su decisión, pero quería ser honesta con sus fanáticos y con las personas que la han estado apoyando.

También dijo que se encuentra retomando su “camino” hacia la recuperación, pero tomándose un día a la vez en el proceso.

“Es un poco difícil para mí hablar de esto, pero siempre les he prometido que seré honesta con ustedes acerca de dónde estoy y qué está pasando en mi camino hacia la recuperación”, dijo. “Recaí, no estoy orgullosa de ello, pero estoy de nuevo en el camino y haré un podcast esta semana en el que les contaré a todos lo que está pasando y lo que pasó”, añadió.

Kelly Osbourne estuvo sobria durante casi cuatro años, desde 2017 cuando admitió que estaba tocando fondo con sus adicciones y con su agitado estilo de vida.

Después de revelar su nueva imagen, en 2020 habló sobre su batalla con las drogas, especialmente con los cócteles de anfetaminas, tranquilizantes y marihuana, mismas que tomaba todas las noches hasta quedar inconsciente.

Asimismo dijo que nunca pensó estar viva después de los 35 años debido a sus adicciones y respuestas negativas a los tratamientos a los que se sometía contínuamente.

Entre los procesos de cambio a los que se ha sometido destaca el procedimiento de manga gástrica que experimentó hace casi dos años.

De acuerdo con los reportes, la estrella de Fashion Police se sometió a un procedimiento de manga gástrica para reducir su talla y así ayudar a su cuerpo a mantenerse con un peso sano.

“Me operaron. No me importa lo que alguien tenga que decir. Lo hice y estoy orgullosa de ello. Me hice la manga gástrica”, le dijo en entrevista al programa Hollywood Raw con Dax Holt y Adam Glyn.