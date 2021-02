Kelly Osbourne impacta con ajustado vestido negro tras perder 40 kilos

Kelly Osbourne está orgullosa de la figura que ha conseguido en los últimos meses, luego de perder 40 kilos, y las redes sociales son sus plataformas para presumir.

En una publicación que hizo en Instagram, la celebridad de 36 años se lució elegante y glamorosa con un ajustado vestido midi de tipo tubo negro, el cual delineó su pequeña cintura.

El vestido contó con mangas largas, cuello alto y un pronunciado escote en forma de gota.

Al look añadió un collar dorado, pequeños pendientes de flores y discretos anillos a juego.

Lució su característica melena morada peinada en una ajustada cola de caballo, con mechones lacios y largos.

Por su parte, resaltó sus ojos verdes con delineador, pestañas con rímel y párpados con sombras lilas; añadió una base clara y luminosa, labial rosa y ligero blush color durazno en los pómulos.

“¡Oh, se siente caprichosa!”, escribió bajo el pie de foto etiquetando a su equipo de estilistas y makeup artists.

Kelly Osbourne ha estado ocupada en las últimas semanas produciendo un nuevo programa de televisión en el que, al parecer, ella será la estrella.

Los paparazzis la captaron llegando a un set de grabación de California en donde se reunió con su compañero de trabajo y amigo Adam Lambert y otras celebridades como Ester Dean y Stephen Boss.

Aún en medio de la pandemia por coronavirus y mientras retoma sus compromisos laborales, la estrella de Fashion Police se ha dejado ver en público haciendo alarde de su nueva imagen con encuentros sociales en West Hollywood.

Hace unos días fue vista destilando glamour mientras se dirigía a cenar con sus amigos Daniel Nguyen y Madison Lewis en Los Ángeles.

Las publicaciones en redes sociales y sus salidas en público se producen después de hablar sobre su pérdida de peso y la cirugía a la que se sometió hace dos años para lograrlo.

Osbourne se sometió a un procedimiento de manga gástrica hace más de dos años para reducir su talla y así ayudar a su cuerpo a mantenerse con un peso sano.

“Me operaron. No me importa lo que alguien tenga que decir. Lo hice y estoy orgullosa de ello. Me hice la manga gástrica”, le dijo en entrevista al programa Hollywood Raw con Dax Holt y Adam Glyn.