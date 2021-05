Kendall Jenner celebró el Cinco de Mayo con bikini 'imposible' y tequila

La modelo Kendall Jenner celebró el Cinco de Mayo con una fiesta mexicana y lo presumió a través de su cuenta de Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians deslumbró ataviada con un bikini amarillo de estampado floreado casi imposible de llevar.

También usó un sombrero y una cadena de cuentas coloridas alrededor de su diminuta cintura. Dejó a la vista su figura torneada y posó frente a la cámara sin maquillaje.

Kendall Jenner aprovechó las fiestas mexicanas a lo largo de Estados Unidos para promocionar su marca de tequila: 818. Mediante Instagram Stories publicó un contenedor con botellas de tequila.

La estrella de las pasarelas lanzó en marzo su marca de tequila 818. Aunque ha sido acusada de apropiación cultural, ella sostiene que su bebida es resultado de un trabajo arduo y constante.

“Durante casi 4 años he estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor. Después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participar en concursos mundiales de degustación de forma anónima y GANAR, ¡creo que lo hemos logrado!”, escribió.

La supermodelo no fue la única del grupo Kardashian que festejó el Cinco de Mayo. Anastasia Karanikolaou, la mejor amiga de Kylie Jenner, también celebró la fecha con bebidas de Rancho La Gloria Margarita en Cabo San Lucas, México.

Deslumbró al usar un diminuto bikini de estampado colorido y un sombrero. Sumó casi medio millón de reacciones.

Kendall Jenner protagoniza la portada de la revista Vogue Hong Kong en su edición Art Of Fashion.

Fotografiada por Zoey Grossman, la supermodelo usó una blusa blanca de Chanel y un flequillo.La revista explicó que el concepto del rodaje fue “inspirado en el arte, con elementos escultóricos únicos que encajan perfectamente con lo que intenta comunicar la publicación”.

La portada llega en uno de los mejores momentos de Jenner a nivel profesional y sentimental. Una fuente dijo a la revista People que “está en la relación más feliz que ha tenido”.

“Ella y Devin Booker comenzaron lentamente, pero han salido durante aproximadamente un año. Es obvio que tienen algo especial”. La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez después de que hicieron un viaje por carretera desde Los Ángeles a Arizona en abril de de 2020”.

