Kendall Jenner conquista Instagram con selfie en bikini ‘imposible’

Kendall Jenner consintió a sus millones de seguidores con una atrevida selfie apenas cubierta con un diminuto bikini.

La modelo mejor pagada de la industria se dirigió a sus stories de Instagram para compartir un video corto tomado frente al espejo para el que posó ataviada en un conjunto estampado de dos piezas que ayudó a enmarcar su diminuta cintura y vientre plano.

Se lució en un sostén con detalles drapeados por arriba y tirantes de espagueti a juego con un bikini de corte alto. Ambas piezas tuvieron un estampado floral en tonos rojos, amarillos y blancos.

Posó en medio de su vestidor, con un lujoso baño al fondo arrodillada, con su torso derecho y brazos hacia arriba sosteniendo el celular.

Sin mostrar el rostro, la celebridad de 25 años posó con su cabellera oscura peinada en un moño alto con raya en medio.

Al look añadió un brazalete de oro a juego con una fina cadena en el cuello; también presumió una manicura fresca en color marrón.

La publicación llega después de haber sido acusada por los usuarios de internet de haber abusado del photoshop en una selfie que compartió en Instagram.

Dicha foto fue tomada en medio de una sesión fotográfica con temática de San Valentín para la marca de lencería Skims de Kim Kardashian y en ella aparece frente a un espejo completo luciendo su figura irreal con un bikini rojo.

Un seguidor escribió que nadie puede tener las proporciones de las que presume en la fotografía, mientras que otros dijeron que el área del bikini era inusualmente suave y sin imperfecciones.

Hace unos días la estrella de Keeping Up With The Kardashians reveló que está lanzando su más reciente proyecto empresarial, una línea de tequila reposado en la que ha invertido cuatro años de planeación y esfuerzo.

En un video tomado durante una degustación, la modelo dijo que había trabajado bastante tiempo en 818 Tequila Reposado y que había inscrito el producto en pruebas de degustaciones y competencias mundiales de forma anónima, incluso ha ganado algunas de ellas.

Aunque el nombre 818 fue una inspiración de Calabasas, California, el fue creado en Jalisco, México.

Después de revelar la noticia, los usuarios de redes sociales criticaron a la modelo por “apropiarse” de trabajos de artesanos mexicanos y ganar dinero con las tradiciones mexicanas.

“Ojalá las celebridades blancas dejaran de ir a México, para tomar el trabajo de los artesanos locales y la tradición mexicana, y se enriquecieron aún más con nuestras tradiciones”, dijo un usuario de Twitter.

I wish white celebs would stop going into Mexico, taking the work of local artisans and Mexican tradition, and making themselves even more hopelessly rich off of our traditions. But whatever.