Kendall Jenner conquista París con minivestido de cuero negro

La modelo Kendall Jenner derrochó belleza y elegancia al desfilar en la pasarela Off-White, durante la Semana de la Moda de París, en Francia.

La socialité de 26 años arrasó con un minivestido de cuero negro con lentejuelas, para lucir sus piernas torneadas, y un escote strapless que dejó al descubierto sis hombros.

El vestido, con la frase “Little Black Dress” estampada en letras blancas, forma parte de la colección Otoño 2022 Ready-to-wear.

Foto: AP

Jenner lució la prenda a juego con unas botas altas cubiertas con lentejuelas negras y unos largos guantes oscuros.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians presumió su belleza con maquillaje en tonos claros, mientras sobre su cabello cobrizo usaba una gorra con orejas de gato y un velo de red.

Durante el desfile, Kendall Jenner participó en el homenaje que hizo Off-White a su fundador Virgil Abloh. El diseñador falleció en noviembre pasado por un agresivo cáncer.

Sobre la pasarela modelaron estrellas como Kaia Gerber, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Karlie Kloss, así como las hermanas Bella y Gigi Hadid.



La zona de espectadores también estaba llena de celebridades como Rihanna, ASAP, Idris Elbra, Pharrell Williams y decenas de diseñadores que acudieron a celebrar el legado de Virgil Abloh.

Kendall viajó a París en compañía de Fai Khadra, uno de sus mejores amigos, y juntos aprovecharon para pasear por las calles de la ciudad en los momentos de descanso de la modelo.

